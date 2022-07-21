В Улан-Удэ обезопасили опасную ливневку, в которую ранее угодил ногой ребенок

В МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ» сообщают, что сегодня после публикаций в СМИ сотрудники обезопасили ливневую канализацию, в которую ранее угодил ногой ребенок и получил увечья.

«21 июля, сразу после публикации информации об инциденте в СМИ, сотрудники мобильной бригады Комбината выехали на место для устранения недочетов. В настоящий момент специалисты устанавливают металлический лист на решетку, в котором сделают небольшие отверстия для отвода ливневых вод, чтобы обеспечить безопасность горожан. На указанном участке конструкция решетки ливневой канализации была установлена так, что расстояние между металлическими полосами шире в некоторых местах»,

- рассказали в ведомстве.



Ранее «Номер один» сообщал, что в местном паблике «Аноним 03» жительница опубликовала пост о том, как ее ребенок провалился ногой в ливневку, получив ушибы и гематомы. Женщина предупредила родителей быть осторожными. При этом множество людей под постом сообщили, что такое происходит не в первый раз, перечислив свои случаи. Но, несмотря на обилие комментариев, официальных обращений в ведомство по сей день, увы, не поступало.

«Жалоб по данной ливневой канализации в Комбинат по благоустройству ранее не поступало. Отметим, в Улан-Удэ ежедневно работают мобильные бригады Комбината, которые оперативно решают проблемы горожан. Если вы заметили повреждения ливневых канализаций, ограждений и т.д., просим вас обращаться в районные Администрации или оставить заявку на сервисе «Активный горожанин» на официальном сайте Администрации г. Улан-Удэ»,

- просят сотрудники Комбината по благоустройству города.



Фото: Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ