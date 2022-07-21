В Улан-Удэ открылся аполитичный дискуссионный клуб

В Улан-Удэ общественное движение «Альма матер», которое объединяет выпускников российских вузов, организовало дискуссионный клуб. В нем будет проходить обсуждение различных культурных, исторических, общественных и научных проектов.«Темы предлагают сами докладчики. Докладчик в течение 30 минут представляет свой проект или идею, а затем в течение 30 минут идет ее обсуждение. Никаких оценочных суждений и рекомендаций к продвижению предложенных идей клуб не дает. Он лишь предоставляет возможность общественного обсуждения интересных идей граждан», - отмечают организаторы.В клубе особо подчеркнули, что никаких политических тем в ходе обсуждения затрагиваться не будет.Первое заседание клуба прошло на днях в Центре современного искусства «Залуу». Темой следующего выступления станет «Школа ХХI века», с докладом выступит преподаватель БГУ Валерий Лыгденов.Фото: pixabay.com