Общество 21.07.2022 в 16:46
В Улан-Удэ открылся аполитичный дискуссионный клуб
Посетить его может любой желающий
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ общественное движение «Альма матер», которое объединяет выпускников российских вузов, организовало дискуссионный клуб. В нем будет проходить обсуждение различных культурных, исторических, общественных и научных проектов.
«Темы предлагают сами докладчики. Докладчик в течение 30 минут представляет свой проект или идею, а затем в течение 30 минут идет ее обсуждение. Никаких оценочных суждений и рекомендаций к продвижению предложенных идей клуб не дает. Он лишь предоставляет возможность общественного обсуждения интересных идей граждан», - отмечают организаторы.
В клубе особо подчеркнули, что никаких политических тем в ходе обсуждения затрагиваться не будет.
Первое заседание клуба прошло на днях в Центре современного искусства «Залуу». Темой следующего выступления станет «Школа ХХI века», с докладом выступит преподаватель БГУ Валерий Лыгденов.
Фото: pixabay.com
«Темы предлагают сами докладчики. Докладчик в течение 30 минут представляет свой проект или идею, а затем в течение 30 минут идет ее обсуждение. Никаких оценочных суждений и рекомендаций к продвижению предложенных идей клуб не дает. Он лишь предоставляет возможность общественного обсуждения интересных идей граждан», - отмечают организаторы.
В клубе особо подчеркнули, что никаких политических тем в ходе обсуждения затрагиваться не будет.
Первое заседание клуба прошло на днях в Центре современного искусства «Залуу». Темой следующего выступления станет «Школа ХХI века», с докладом выступит преподаватель БГУ Валерий Лыгденов.
Фото: pixabay.com
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