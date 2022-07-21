Общество 21.07.2022 в 16:55

Водителей Улан-Удэ ждет массовая проверка

На улицы города выйдут дополнительные экипажи ДПС
A- A+
Текст: Константин Воронов
Водителей Улан-Удэ ждет массовая проверка
Вечером 22 июля в Улан-Удэ пройдет массовая проверка водителей. Как сообщили в Госавтоинспекции, запланировано выставить дополнительные экипажи ДПС в составе 10 сотрудников на аварийно-опасных участках магистральных улиц столицы Бурятии. Особое внимание будет уделено выявлению пьяных водителей.

По данным ГИБДД, с начала года по вине водителей в нетрезвом виде произошло 76 ДТП, в которых погибли 22 человека и ранены 123 участника дорожного движения. При надзоре за дорожным движением задержаны свыше 3800 водителей, управлявших транспортом с признаками опьянения.  

Сообщить о пьяных водителях можно по телефонам: 29-29-02, 29-29-99 или 102 (112).

Фото: «Номер один»
Теги
гибдд

Все новости

Жители Бурятии жалуются на питание в ряде школ
21.07.2022 в 17:30
В Бурятии сельчанин бросился с ножом на брата, попрекнувшего его плохим уходом за скотом
21.07.2022 в 17:10
144 дома останутся без горячей воды в Улан-Удэ до 1 сентября
21.07.2022 в 17:10
Водителей Улан-Удэ ждет массовая проверка
21.07.2022 в 16:55
В Улан-Удэ открылся аполитичный дискуссионный клуб
21.07.2022 в 16:46
В Улан-Удэ обезопасили опасную ливневку, в которую ранее угодил ногой ребенок
21.07.2022 в 16:24
В Улан-Удэ решают проблемы с электроснабжением в ДНТ и СНТ
21.07.2022 в 16:06
В Бурятии районная прокуратура неожиданно стала ценным свидетелем
21.07.2022 в 15:21
В Бурятии прогнозируют ливни и град
21.07.2022 в 15:20
В Бурятии проходят ветеринарные учения
21.07.2022 в 14:57
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 июля

Читайте также
Жители Бурятии жалуются на питание в ряде школ
Главные претензии - грязные столовые и невкусные блюда

21.07.2022 в 17:30
В Бурятии сельчанин бросился с ножом на брата, попрекнувшего его плохим уходом за скотом
Нападавший успел нанести пять ударов ножом, его остановили лишь крики матери, благодаря которой его брат выжил  
21.07.2022 в 17:10
144 дома останутся без горячей воды в Улан-Удэ до 1 сентября
Причина - реконструкция тепломагистрали №3 (список адресов)
21.07.2022 в 17:10
В Улан-Удэ открылся аполитичный дискуссионный клуб
Посетить его может любой желающий
21.07.2022 в 16:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru