Водителей Улан-Удэ ждет массовая проверка

Вечером 22 июля в Улан-Удэ пройдет массовая проверка водителей. Как сообщили в Госавтоинспекции, запланировано выставить дополнительные экипажи ДПС в составе 10 сотрудников на аварийно-опасных участках магистральных улиц столицы Бурятии. Особое внимание будет уделено выявлению пьяных водителей.По данным ГИБДД, с начала года по вине водителей в нетрезвом виде произошло 76 ДТП, в которых погибли 22 человека и ранены 123 участника дорожного движения. При надзоре за дорожным движением задержаны свыше 3800 водителей, управлявших транспортом с признаками опьянения.Сообщить о пьяных водителях можно по телефонам: 29-29-02, 29-29-99 или 102 (112).Фото: «Номер один»