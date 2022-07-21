Общество 21.07.2022 в 17:10

В Бурятии сельчанин бросился с ножом на брата, попрекнувшего его плохим уходом за скотом

Нападавший успел нанести пять ударов ножом, его остановили лишь крики матери, благодаря которой его брат выжил  
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Текст: Номер один
В Бурятии сельчанин бросился с ножом на брата, попрекнувшего его плохим уходом за скотом
В Бурятии  суд счел достаточными доказательства для вынесения приговора 62-летнему  жителю Тункинского района, признанному виновным в покушении на убийство своего брата, сообщили  в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием и судом установлено, что мужчина проживал в селе Харбяты вместе с пожилой матерью. Днем  5 июня 2021 года он употреблял спиртные напитки, после чего вернулся домой. Вечером в гости пришел брат, проживающий по соседству, который чуть погодя посетовал, что родственник плохо ухаживает за скотом. Пьяному мужчине не понравились упреки младшего брата. Он схватил со стола кухонный нож и нанес им пять ударов гостю в грудную клетку.

Крики матери, в присутствии которой произошло нападение, привели злоумышленника в чувство и помещали довести преступный умысел до конца. Потерпевшего госпитализировали; благодаря своевременно оказанной медицинской помощи он остался жив.  

После возбуждения уголовного дела мужчина признал вину и раскаялся. Срок предварительного следствия составил чуть больше трех недель, в течение которых были собраны все необходимые доказательства, после чего уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения своды в колонии строгого режима.

Фото: unsplash.com
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преступность убийство покушение приговор

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