В Бурятии сельчанин бросился с ножом на брата, попрекнувшего его плохим уходом за скотом

В Бурятии суд счел достаточными доказательства для вынесения приговора 62-летнему жителю Тункинского района, признанному виновным в покушении на убийство своего брата, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием и судом установлено, что мужчина проживал в селе Харбяты вместе с пожилой матерью. Днем 5 июня 2021 года он употреблял спиртные напитки, после чего вернулся домой. Вечером в гости пришел брат, проживающий по соседству, который чуть погодя посетовал, что родственник плохо ухаживает за скотом. Пьяному мужчине не понравились упреки младшего брата. Он схватил со стола кухонный нож и нанес им пять ударов гостю в грудную клетку.Крики матери, в присутствии которой произошло нападение, привели злоумышленника в чувство и помещали довести преступный умысел до конца. Потерпевшего госпитализировали; благодаря своевременно оказанной медицинской помощи он остался жив.После возбуждения уголовного дела мужчина признал вину и раскаялся. Срок предварительного следствия составил чуть больше трех недель, в течение которых были собраны все необходимые доказательства, после чего уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения своды в колонии строгого режима.Фото: unsplash.com