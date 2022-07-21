144 дома останутся без горячей воды в Улан-Удэ до 1 сентября

- Пушкина, 12, 23;





- Пржевальского, 2, 5, 7;





- Цивилева, 50, 48п, 48, 46, 46п, 44 п, 44;





- Революции 1905 года, 42, 68, 96, 98, 102, 104, 104а, 104б;





- Добролюбова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 10, 35, 35а, 35б, 37, 37а, 37б, 37в;







- Чертенкова, 9;









- Пушкина, 10, 12, 12п, 14, 16, 18, 24, 24а, 33, 33п, 35, 35а;





- Клыпина 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 16б, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 24п;





- Путейская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16;





- Жуковского, 21, 23, 25;





- Юного Коммунара, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10;





- Коллективная, 11, 13;





- Сенчихина, 1, 2, 18, 20, 27, 49, 51, 53, 53а;







- Гольдсобеля, 4;





- Шульца, 2, 4, 6;





- Орджоникидзе, 8;





В связи с реконструкцией тепломагистрали №3 в Улан-Удэ с 21 июля по 1 сентября будет ограничено горячее водоснабжение 144 многоквартирных домов, 9 детских садов, 4 школ, 2 медицинских учреждений, 17 иных объектов социальной сферы.Как сообщили в мэрии города, в ходе ремонта будут заменены физически изношенные конструкции тепловых сетей и оборудования насосной станции с увеличением пропускной способности магистрали с 1100 до 3300 т/час. Это позволит поддерживать необходимый гидравлический и температурный режим в сетях, повысить надежность и бесперебойное теплоснабжение жителей Железнодорожного района, подключенных к тепломагистрали. В настоящее время работы проводятся на участке по улице Пушкина от ул. Сенчихина до ул. Юного Коммунара.Восстановление горячего водоснабжения пройдет поэтапно с завершением работ по отдельным участкам, но не позднее 1 сентября, заверили в мэрии.Работы ведет подрядная организация «Проектно-строительная корпорация «Развитие». Контракт с ней был заключен 2 июня. В связи со значительными объемами ремонтных работ производственный процесс разделен на два этапа: этап 2022 года и этап 2023 года.В рамках первого этапа произойдет замена тепловой сети протяженностью 450 м, в рамках второго - протяженностью еще 1600 метров. Также будет произведена замена повысительной насосной станции и подключение к ТЭЦ-1.- Реконструкция сетей осуществляется в стесненных условиях существующей городской застройки и предполагает наличие препятствий на строительной площадке и прилегающей к ней территории. Есть ограничения по ширине, протяженности, высоте и глубине размеров рабочей зоны и подземного пространства, мест размещения строительных машин и проездов транспортных средств и соответственно усилены меры безопасности проживающего населения, - сообщили в МУ «Улан-Удэстройзаказчик».- Гагарина, 30, 32, 32п, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 67, 67а, 69, 71, 73а, 73б, 75, 75а, 77, 77а, 79, 81, 83, 85, 87;Фото: «Номер один»