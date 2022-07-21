Общество 21.07.2022 в 17:30

Жители Бурятии жалуются на питание в ряде школ

Главные претензии - грязные столовые и невкусные блюда

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Текст: Номер один
Жители Бурятии жалуются на питание в ряде школ
Активисты отделения Народного фронта в Бурятии обратились в минобрнауки региона с просьбой принять меры по фактам плохой организации питания в ряде школ республики, сообщили региональном отделении ОНФ.

Свои жалобы жители Бурятии высказывали в ходе федерального мониторинга, который прошел методом опроса населения, в июне текущего года. Федеральный опрос по питанию в детских садах и школах регионов затронул более 60 тыс респондентов

Из Бурятии наиболее активно высказались жители Селенгинского района и Улан-Удэ. Практически все участники опроса обратили внимание на некачественные продукты, невкусные блюда, холодную еду и плохую организацию питания. Были замечания и к столовым - отмечались грязные столовые приборы, несоблюдение санитарных норм персоналом, некачественное обслуживание. Так, в Гусиноозерске были отмечены школы №3,4,5, гимназия №2, в Улан-Удэ - общеобразовательная школа №46, гимназия №14, столовая во втором корпусе детского сада №51, столовая в школе села Селендума.

«С учетом подготовки школ к новому учебному году, мы попросили минобранауки Бурятии принять меры по указанным учреждениям. В связи с актуальностью темы мы запросили информацию о принимаемых мерах в отношении формирования единого стандарта питания школьников и воспитанников детских садов, с учетом региональной специфики, усиления требований к поставщикам и организации процесса питания. В том числе с учетом технического обновления - ремонт, строительство и реконструкция столовых, обеспечение мебелью, посудой и оборудованием. Хочется отметить, что очень важно участие в контроле за школьным питанием родителей, в том числе родительских советов по контролю за школьным питанием. Причем, результаты таких проверок должны быть публичными – размещаться на сайтах школ, заслушиваться на родительских собраниях и педсоветах», - прокомментировала член регионального штаба Народного фронта в Бурятии Любовь Кондратьева.

Фото: ОНФ
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образование школы столовые

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