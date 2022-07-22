В Бурятии отменяются «черные списки»

В Госдуму внесен законопроект, значительно облегчающий жизнь тем жителям Бурятии, кто имеет плохую кредитную историю, но хочет взять ипотечный кредит.Раньше нахождение в черном списке Бюро кредитных историй (БКИ) автоматически лишало гражданина возможности получить одобрение в любом из российских банков. Согласно новой инициативе, теперь отказать банки смогут только банкротам, злостным должникам и фальсификаторам, а также крайне малообеспеченным гражданам, кто не может оплачивать половину ежемесячных платежей. Всем остальных категориям законодательно предлагается выдавать кредиты на покупку жилья в новостройках.Напомним, что, по оценке Frank RG в РФ, средний уровень одобрения ипотечных заявок в мае составил 42% по рыночным ипотечным программам. То есть большей части подающих заявки потенциальных заемщиков приходят отказы. По каким причинам? Банки об этом прямо клиентам не говорят, но существует свыше двух десятков параметров заемщика, влияющих на положительное или отрицательное решение.Базовая пятерка отказов: низкий уровень дохода, негативная кредитная история, предоставление недостоверных данных в анкете либо если заемщик является безработным. Если хоть что-то не соответствует параметрам проверки, в кредите отказывают. Кроме того, минусом считается отсутствие официального подтверждения дохода, маленький трудовой стаж и частая смена работы. Неохотно выдают кредиты лицам преклонного возраста или тем, у кого есть безработный супруг (а). Имеет значение отсутствие у заемщика какой-либо собственности или автомобиля, высокая долговая нагрузка. В числе рисков также заемщики, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, не платили штрафы, алименты и т. д.Теперь же, согласно законопроекту, внесенному в Госдуму, предлагается все эти основания по оценке платежеспособности заемщика выкинуть за ненадобностью. В случае принятия законопроекта банк теперь не сможет отказать в выдаче ипотечного кредита. За исключением всего четырех случаев. Когда доход, который заемщик может документально подтвердить, составляет менее 50% от размера ежемесячного платежа по кредиту. В отношении заемщика открыто исполнительное производство, где задолженность превышает 50% от дохода заемщика за последние шесть месяцев, или открыта процедура банкротства. И, наконец, четвертая причина отказа - заемщик ввел банк в заблуждение, предоставив ему недостоверные сведения.Как видим, возможности для полноценной оценки платежеспособности клиента у банков резко сокращаются и они будут вынуждены выдавать кредиты, что называется, направо-налево. Как отмечают инициаторы законопроекта, «программа льготной ипотеки проводится государством в целях обеспечения конституционного права граждан на жилище», поэтому банкам придется потерпеть.- Власти пытаются прежде всего всеми силами поддержать крупных застройщиков, имеющих серьезное лобби на всех уровнях государственной власти, - говорит улан-удэнский риелтор Ирина Сокольникова. - В Бурятии немало людей с испорченной кредитной историей, многие туда попали не по своей вине, оказавшись в непростой жизненной ситуации. А с другой стороны, есть и реально злостные неплательщики, которые могут воспользоваться ситуацией. Конечно, риски возрастают - люди, получив кредит, затем не смогут его вовремя обслуживать. В этом случае вероятно формирование ипотечного пузыря, а последствия его резкого сдувания могут оказаться крайне неблагоприятными.Как отмечают эксперты, в июле, после снижения ставок ипотечного кредитования, в Бурятии банки, напротив, ужесточили требования к заемщикам, резко выросло число отказов. А выдача ипотечных кредитов сократилась почти в четыре раза. По данным Нацбанка Бурятии, с 1007 выданных ипотечных кредитов в марте их количество снизилось до 239 в апреле.Представитель одного из банков, работающих в Бурятии, отметил, что «прямое требование проводить кредитную сделку без учета данных в БКИ приведет к росту просрочки». Для банков возрастут риски при выдаче кредитов заемщикам с плохой кредитной историей.Однако нельзя отрицать, что при ситуации, когда в Бурятии в определенные периоды до 80% всех сделок осуществляется с использованием кредитных ресурсов, торможение ипотеки может вызвать тяжелые последствия для застройщиков. Из-за чего власти и придумывают новые способы «оживления» ипотеки.Тем более что в крупных городах, особенно на западе страны, рынок новостроек просто встал и этот шаг можно расценивать как попытку придать жизнь строительству новостроек любыми способами. Есть мнение, что чиновники, видимо, к чему-то готовятся, раз предпринимаются подобные экстренные меры по поддержке застройщиков.Напомним, что в ходе кризиса 2014 - 2015 годов, когда цены на недвижимость упали, многие застройщики обанкротились, оставив десятки тысяч обманутых дольщиков по всей стране. В Бурятии осталось 12 «замороженных» новостроек. Видимо, российское правительство сделало определенные выводы и теперь работает на опережение. Пытаясь поддержать застройщиков через увеличение числа дольщиков, пусть и недостаточно платежеспособных.Тактически этот ход наверняка принесет результат, а вот стратегически пока неясно, насколько рост просрочки по кредитам отразится и на без того проблемной банковской сфере?Фото: «Номер один»