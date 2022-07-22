Абрамченко: «Сохранение Байкала нельзя рассматривать как проект с конечной датой»

В четверг, 21 июля в рамках рабочей поездки в Бурятию зампред правительства России Виктория Абрамченко познакомилась с работой Центра защиты леса. Это филиал федерального бюджетного учреждения «Рослесозащита», который занимается защитой и воспроизводством лесов. Виктория Абрамченко отметила важность программы по защите озера Байкал и заявила, что эти мероприятия будут продлены, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.«Конечно, сохранение озера Байкал невозможно рассматривать, как проект с какой-то конечной датой. Нельзя заниматься сохранением озера Байкал только до 2024 года, а потом не заниматься этим. Сегодня мы увидели современнейшее лабораторное оборудование, которое позволяет коллегам, работающим в бюджетном учреждении, проводить исследования. Проводить исследования, какие патологии характерны для лесов на Байкальской природной территории. Дальше вырабатывают средства защиты для этого леса. Это очень важная работа, которая принесет эффект не только экономический, но и экологический. Что касается дальнейшей работы по сохранению озера Байкал, мы с такой инициативой выступаем, поскольку о национальных целях развития, вы знаете, в указе президента поставлена задача к 2030 году обеспечить комфортную и безопасную среду для жизни нашего населения, а без экологической составляющей это невозможно. Поэтому мы все мероприятия будем продлевать до 2030 года», - отметила Виктория Абрамченко.Зампреду Правительства России и Главе Бурятии представили образцы техники, которая поступила на вооружение специалистам по охране лесов в рамках реализации нацпроекта «Экология». Для реализации задач проекта филиал Рослесозащиты закупил высокопроходимую технику: Камаз, ГАЗ, классические УАЗы, а также вездеход. Также приобретены катер КС-701. Техника успешно используется в работе, и специалисты не только изучают«Программа по сохранению экологии озера Байкал большая - это и ликвидация накопленного ущерба, это строительство полигонов, это организация обращения с ТКО, это лесозащита, лесоохрана, реконструкция очистных, это строительство защитных сооружений. Эти мероприятия реализуются под контролем и при содействии Виктории Валерьевны лично и Правительства Российской Федерации. Они реализуются в Улан-Удэ, в Наушках, в Северо-Байкальком районе на речке Холодной. И наша задача - те возможности и те ресурсы, которые нам дает Правительство России, грамотно вовремя и эффективно обеспечить. То доверие и помощь, которые нам дают, надо оправдать», - отметил Глава Бурятии Алексей Цыденов.В рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» в 2022 году сотрудниками Центра защиты леса Бурятии запланированы обследования в трех лесничествах, входящих в Байкальскую природную территорию Бурятии – Джидинского, Закаменского и Баргузинского лесничеств, общей площадью в один миллион гектаров. В рамках этого же федерального проекта в 2022 году запланировано проведение 4 тысяч генетических анализов по фитопатологии. Образцы биоматериала деревьев с признаками поражения присылаются в Центр защиты леса Бурятии со всей Байкальской природной территории - не только лесов нашей республики, но и Забайкальского края и Иркутской области. Больше половины запланированных анализов, сотрудники бурятского филиала Рослесозащиты уже провели.Бурятский филиал Рослесозащиты – Центр защиты самый большой из всей федеральной структуры по обслуживаемой площади лесов. Он осуществляет деятельность на занятых лесной растительностью землях лесного фонда Бурятии и Якутии на общей площади 218,2 млн гектаров (21,5 млн. – Бурятия, 196,7 млн. – Якутия). Задача филиала – сохранять леса этих республик здоровыми. В этом году в Центре защиты леса Бурятии был открыт отдел мониторинга состояния лесных генетических ресурсов.Фото: egov-buryatia.ru