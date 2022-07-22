Коронавирус в Бурятии снова пошел в рост

В Бурятии после стойкого снижения заболеваемости коронавирусом в течение последних 5 месяцев снова зафиксирован рост числа инфицированных пациентов во всех возрастных и социальных группах. Об этом 21 июля на очередном заседании Республиканского оперативного штаба по коронавирусной инфекции сообщил Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.- С учетом складывающейся эпидситуации необходимо следовать профилактическим мерам – не заниматься самолечением и своевременно обращаться за медицинской помощью, соблюдать правила личной гигиены, защитить себя от тяжелого течения заболевания с помощью вакцинации, - отметил Сергей Ханхареев, - Последнее актуально в преддверии эпидемического сезона по ОРВИ и гриппу, а также в связи с формированием детских и трудовых коллективов по окончанию сезона отпусков и каникул. Это позволит поддержать необходимый уровень иммунитета для борьбы с COVID-19.По итогам заседания руководителям министерств, ведомств, организаций, учреждений и главам муниципальных образований даны поручения, направленные на обеспечение эпидемиологического благополучия по COVID-19.Фото: «Номер один»