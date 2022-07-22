Назначен новый замруководителя Республиканского агентства ГО и ЧС

Вице-премьер правительства Бурятии Петр Мордовской представил работникам Республиканского агентства ГО и ЧС нового заместителя руководителя. Им стал Александр Владимирович Степанов, сообщили в пресс-службе агентства.«Представляю на должность заместителя руководителя Республиканского агентства ГО и ЧС Степанова Александра Владимировича. Александр Владимирович прошёл хорошую школу МЧС, имеет большой практический управленческий опыт и полностью соответствует той должности, на которую назначен», - сказал зампред.Александр Степанов, 1982 года рождения. В 2006 году окончил Восточно-Сибирский институт МВД России по специальности «Пожарная безопасность». По окончанию учебного заведения в июне 2002 года приступил к исполнению служебных обязанностей в должности начальника караула Второй пожарной части федеральной противопожарной службы по Бурятии.Александр прошёл путь от начальника караула до начальника отряда, где приобрел опыт руководства личным составом. Принимал участие в тушении сложных пожаров, произошедших в Улан-Удэ. Награжден ведомственными наградами и знаками отличия, в их числе: медаль «За отвагу на пожаре» и медаль «Маршала Василия Чуйкова. По окончанию службы в МЧС России с 2019 года работал в филиале акционерного общества “Желдорреммаш” начальником пожарной команды и начальником спецсектора Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС