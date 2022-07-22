Общество 22.07.2022 в 12:01

Абрамченко: «Бурятия много делает для снижения негативного влияния на Байкал»

Реконструкция правобережных очистных идет в графике, оборудованию, попавшему под санкции, найдена замена
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Абрамченко: «Бурятия много делает для снижения негативного влияния на Байкал»
Вице-премьер Виктория Абрамченко и глава Бурятии проинспектировали ход реконструкции правобережных очистных сооружений в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Бурятия делает очень много для того, чтобы обеспечить снижение негативного влияния на озеро Байкал. И команда главы вместе с федеральным центром предпринимает всевозможные усилия. Сегодня мы увидели достаточно крупное сооружение, которое будет включать в себя все современные технологии очистки стоков, которые поступают от Улан-Удэ, большой комплекс с точки зрения технологий, с точки зрения затрат. Хорошо, что мы нашли средства в это непростое время на этот объект. Коллеги идут в графике, несмотря на то, что существуют санкции на оборудование, нашли замену, которая не хуже с точки зрения экологических характеристик», - рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Реконструкция очистных сооружений ведется в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология». Общая стоимость реконструкции составляет около 12 млрд рублей. Как заметила вице-премьер, первый транш в размере 7 млрд рублей уже поступил в республику.

«Я бы первое, что хотел отметить – это лично поблагодарить Викторию Валериевну. Мало кто знает, но вот поручения президента Владимира Владимировича Путина по 21-м очистным в республике даны на основе доклада Виктории Валериевны. Первые очистные в Выдрино мы уже сдали. Самые масштабные очистные – это, безусловно, в Улан-Удэ, и мы по ним работаем», - подчеркнул Глава Бурятии Алексей Цыденов.

На сегодняшний день введены в эксплуатацию сооружения первого пускового комплекса (блок механической очистки, радиальные песколовки), осуществляющие функцию механической очистки сточных вод, построено здание воздуходувной станции, запуск которого предусмотрен во втором пусковом комплексе. В период с 2019 по 2020 построены блок фильтров доочистки, блок УФ-обеззараживания, блок биореакторов доочистки, осуществляющие функцию доочистки и обеззараживания.

До декабря 2023 года предусмотрено строительство и запуск линии биологической очистки, сооружений доочистки сточных вод, сооружений по обработке осадка сточных вод, сооружений обеззараживания сточных вод и вспомогательных сооружений. После запуска првой линии очистки, существующая линия очистных сооружений переключается на вновь построенную, а на ее месте строится вторая линия со сроком ввода декабрь 2024 года.

В результате реконструкции по первому этапу второго пускового комплекса производительность очистных сооружений составит – 130 тыс кубометров в сутки с возможностью доведения производительности до 185 000 кубометров в сутки на втором этапе, строительством третей  технологической линии производительностью 55 000 кубометров в сутки.

Срок выполнения строительно-монтажных работ запланирован на конец 2024 года. Очистные сооружения будут обновлены впервые с 1984 года. Реконструкция очистных сооружений позволит сократить объем загрязнений, попадающих в озеро Байкал, и защитить его экосистему.

Фото: egov-buryatia.ru

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