Общество 22.07.2022 в 12:15

Взвейтесь кострами, синие ночи!

Детей и молодежь Бурятии объединят в единую организацию
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Текст: Номер один
Взвейтесь кострами, синие ночи!
В Международном детском центре «Артек» 20 июля прошло учредительное собрание Российского движения детей и молодежи, в котором принял участие президент России Владимир Путин. В собрании приняли участие 15 ребят из Бурятии, которые отдыхают в Крыму в рамках смены «Артек» собирает друзей», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Что является целью создания нового движения? В первую очередь, эта организация призвана объединить все детские и молодежные организации, все структуры, занимающиеся воспитанием, в единую сеть. В учредительном собрании приняли участие 26 детских и молодежных организаций, но присоединится к движению могут все желающие.

«Сейчас существует множество различных детских и молодежных программ, которые направлены на поощрение учебы, социально полезной активности, патриотического воспитания, но все они пока разрознены. Организация, которая объединит и систематизирует все хорошие начинания, сможет совершить настоящий прорыв в детском воспитании в нашей стране», - считает врио министра образования и науки республики Бурятия Валерий Поздняков.

Дети и молодежь сейчас занимаются волонтерской деятельностью в рамках федеральных и республиканских добровольческих объединений, участвуют в конкурсах на платформе «Другое дело», обучаются и соревнуются в олимпиадах на платформе «Большая перемена», получают различные гранты. И таких государственных и общественных программ сейчас сотни. Активные ребята поощряются призами, путешествиями или путевками во всероссийские детские центры, проходят внешкольное обучение и даже получают дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Однако из-за отсутствия первичного организационного звена в каждой школе охват у таких мероприятий далеко не полный. По данным министерства просвещения РФ, в текущих движениях задействованы лишь 3 млн детей. Новый вектор развития детского движения объединит под своей эгидой более 18 млн. Известно, что участие в новом детском и молодежном движении будет строго добровольным, каждый ребенок будет сам принимать решение, интересно ли ему это, или нет.

Новое движение поможет школьникам выбрать сферу своих интересов, а также определиться с будущей профессией. Также движение станет платформой для реализации научных, творческих, бизнес-проектов школьников. Это станет возможно благодаря развитой сети партнерских организаций: вузов, бизнес-партнеров, творческих коллективов.

Фото: egov-buryatia.ru

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