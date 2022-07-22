Общество 22.07.2022 в 14:42

В Бурятии берега Байкала усыпаны стихийными свалками

Артисты театра оперы и балета и экоактивисты собрали больше 100 мешков мусора
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Текст: Номер один
В Бурятии берега Байкала усыпаны стихийными свалками
АНО «Событие» и артисты Театра оперы и балета, участники "Baikal dance Festival" совместно с союзом "Добровольцев России в Бурятии" провели акцию по очистке прибрежных лесов Байкала. С легкой руки артистов балета убрано более 100 мешков мусора на 157-159 км трассы Улан-Удэ-Курумкан.

Интересно, что после уборки артисты устроили фотосессию на свалке в п.Турке.  Фотосессия посвящена проблемам мусора на Байкале. Все фотокартины можно увидеть 12 августа на выставке в ТРЦ Форум. 

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- Главная проблема замусоривания Байкала в том, что люди видя деревянные ящики думают, что туда можно скидывать мусор. ВНИМАНИЕ! Деревянные ящики никто не обслуживает! Не оставляйте мусор ни на берегу, ни на дороге или въездах в зону "дикого отдыха", ни в лесной прибрежной территории. Увозите и забирайте мусор с собой. Давайте сохраним Байкал чистым! Об этом мы говорим больше 5 лет, - отмечает экоактивист, лидер АНО «Событие» Чингис Болотов. 

В общей сложности артисты и волонтеры собрали более 100 мешков мусора со стихийных свалок на побережье Священного озера. 

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 Стоит отметить, что за несколько дней до уборки, эту же территорию неоднократно очищали другие волонтеры, которые собрали более 600 мешков мусора. 


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