В Бурятии берега Байкала усыпаны стихийными свалками

АНО «Событие» и артисты Театра оперы и балета, участники "Baikal dance Festival" совместно с союзом "Добровольцев России в Бурятии" провели акцию по очистке прибрежных лесов Байкала. С легкой руки артистов балета убрано более 100 мешков мусора на 157-159 км трассы Улан-Удэ-Курумкан.Интересно, что после уборки артисты устроили фотосессию на свалке в п.Турке. Фотосессия посвящена проблемам мусора на Байкале. Все фотокартины можно увидеть 12 августа на выставке в ТРЦ Форум.- Главная проблема замусоривания Байкала в том, что люди видя деревянные ящики думают, что туда можно скидывать мусор. ВНИМАНИЕ! Деревянные ящики никто не обслуживает! Не оставляйте мусор ни на берегу, ни на дороге или въездах в зону "дикого отдыха", ни в лесной прибрежной территории. Увозите и забирайте мусор с собой. Давайте сохраним Байкал чистым! Об этом мы говорим больше 5 лет, - отмечает экоактивист, лидер АНО «Событие» Чингис Болотов.В общей сложности артисты и волонтеры собрали более 100 мешков мусора со стихийных свалок на побережье Священного озера.Стоит отметить, что за несколько дней до уборки, эту же территорию неоднократно очищали другие волонтеры, которые собрали более 600 мешков мусора.