Из Улан-Удэ на Ольхон самолеты будут летать два раза в день

Авиакомпания «Аврора» совместно с партнером-оператором авиакомпанией «Сибирская Легкая авиация» вводит второй ежедневный рейс на остров Ольхон. Об этом сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.«Это направление стало одним из самых популярных у путешественников, желающих увидеть легендарное озеро Байкал. Поэтому с 1 августа по 15 сентября самолеты L-410 будут летать на байкальский остров Ольхон ежедневно два раза в день. С 16 по 30 сентября рейсы по данному направлению будут выполняться ежедневно, с 1 по 28 октября — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям», - рассказал Дмитрий Гармаев.Фото: «Номер один»