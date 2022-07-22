Общество 22.07.2022 в 14:47

Из Улан-Удэ на Ольхон самолеты будут летать два раза в день

Маршрут оказался очень популярным у туристов
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Текст: Константин Воронов
Из Улан-Удэ на Ольхон самолеты будут летать два раза в день
Авиакомпания «Аврора» совместно с партнером-оператором авиакомпанией «Сибирская Легкая авиация» вводит второй ежедневный рейс на остров Ольхон. Об этом сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
 
«Это направление стало одним из самых популярных у путешественников, желающих увидеть легендарное озеро Байкал. Поэтому с 1 августа по 15 сентября самолеты L-410 будут летать на байкальский остров Ольхон ежедневно два раза в день. С 16 по 30 сентября рейсы по данному направлению будут выполняться ежедневно, с 1 по 28 октября — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям», - рассказал Дмитрий Гармаев.

Фото: «Номер один»
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