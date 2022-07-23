В Бурятии фиктивно расторгают браки ради детских пособий и выгодной ипотеки

Во многих регионах России, в том числе в Бурятии, заметно растет число разводов в сравнении с браками. При этом на форумах и в закрытых группах обсуждается неочевидная причина официального распада семьи, а именно погоня за выплатами и льготами. «Номер один» решил разобраться, что толкает людей на фиктивный развод и как это влияет на их жизнь.Число разводов в стране с каждым годом продолжает расти. Например, в Бурятии в январе-ноябре 2021 года зарегистрировали свой брак 4 802 пары, а 4 110 его расторгли. В расчете на 1000 населения количество браков, в сравнении с январем-ноябрем 2020 года, увеличилось на 17,8%, разводов – на 31,4%.Что касается 2022 года, пока что число разводов даже немного превалирует над количеством заключенных браков. По данным Бурятстата, с января по март 2022 года зарегистрировали свои отношения 996 пар, а 1167 расторгли их. При этом отмечено ухудшение соотношения числа браков и разводов: если в январе-марте 2021 года на 1000 браков приходилось 810 разводов, то в 2022 году – уже 1172.В нашей стране среди распространенных причин разводов психологи называют пристрастие одного из партнеров к алкоголю или наркотическим веществам, бытовое насилие, измену, вмешательство родственников в семейную жизнь или финансовые трудности. Касательно последнего пункта, эксперты юридических консультаций обращают внимание на тот факт, что россияне, имеющие проблемы с деньгами, стали чаще разводиться ради получения выплат. Фиктивный развод – это мнимое расторжение брака, совершаемое с целью получить какую-либо выгоду. При этом официально такой термин нигде не зарегистрирован.Суть такого расторжения брака очень проста - муж или жена предлагают своему партнеру юридически оформить развод, но только на бумагах. На деле же такие пары продолжают жить вместе и вести обычную жизнь, но просто без штампа. В основном это случается, когда официальный развод приносит такой «семье» финансовые выгоды.8 марта 2022 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что в стране будет новое пособие на детей от восьми до 16 лет. Эту выплату назначили малоимущим семьям. Раньше его имели право получать только родители-одиночки. Причем величина может меняться в зависимости от региона, в Бурятии же прожиточный минимум на 2022 год составляет 15 172 рубля.В 2022 году малоимущие и неполные семьи могут получить следующие типы помощи: детские пособия, социальную ипотеку на льготных условиях, налоговые вычеты по месту работы, льготный проезд в общественном транспорте, бесплатное питание в школьных столовых, субсидию на оплату коммунальных платежей. При этом статус малоимущей семьи устанавливают исходя из усредненного дохода за последние три месяца. Для того чтобы государство одобрило выплату, доходы у семьи должны быть очень низкими. А если у одного из супругов большая зарплата и среднедушевой доход выше прожиточного минимума в регионе хотя бы на пару сотен рублей, то в выплате отказывают. В связи с этим многим супругам кажется, что проще развестись или не заключать брак, чтобы получить такие «плюшки» от государства. О подобном опыте рассказал Максим Григорьев (имя и фамилия изменены).«Я и моя супруга вместе со студенчества, есть дочка. Мы узнали о том, что одинокие мамы получают ежемесячную выплату на ребенка в размере 5,5 тыс. рублей. На тот момент мы строили дом уже третий год, денег всегда не хватало. Подумали, что даже маленькая сумма для нас – хорошее подспорье. Просто пошли и развелись. Сейчас живем вместе, но в последнее время думаем все же заключить брак снова – как раз уже стройка закончилась, да и финансов стало больше», - пишет Максим.Пример Максима далеко не единственный. Блуждая по анонимным форумам, удалось найти множество подобных историй.«Мы с мужем развелись, когда дочке годик был. Просто появилась возможность получить квартиру, так как дом мужа шел под снос. Мы развелись и через опеку достали справку, что дочь проживает с отцом, а сын со мной. В планах была дополнительная «двушка» в этом случае. Снесли три соседних дома, а дом мужа вроде как отремонтировали. И через годик мы опять расписались. Вся эта тягомотина никак на наших отношениях не отразилась. Только в загсе второй раз насмеялись», - пишет анонимный пользователь на сайте BabyBlog.ru.«Одни мои знакомые такое замутили. Рожают третьего ребенка, не расписаны, имущества нет. Выходит, многодетная мать и третий ребенок без отца. Они получат субсидию на квартиру», - пишут там же.Что касается социальной ипотеки, жителей Бурятии, как и других выходцев Дальнего Востока, соблазняют не столько выплаты, сколько возможность получения «дальневосточной ипотеки» под 2%, которую дают только молодым семьям, где каждому супругу не исполнилось 35 лет. В эту же категорию входят одинокие родители не старше 35 лет с ребенком, не достигшим возраста 19 лет. Поэтому предприимчивые семьянины решаются формально разойтись со своей половинкой и с ребенком оформить ипотеку. Об этом в интервью с «Известиями» говорил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.«Мы столкнулись с тем, что некоторые семьи, в которых один из супругов старше 35 лет, фиктивно разводятся для получения льготной ипотеки. ВТБ предлагает решить проблему снятием этого ограничения. На наш взгляд, достаточно, чтобы возраст хотя бы одного из супругов был до 35. Это позволит повысить доступность льготной ставки для населения, по нашим оценкам, на 20%», - отметил Анатолий Печатников.Такая история произошла и с жительницей Бурятии Аленой Никифоровой (имя и фамилия изменены).«Два года назад мы с супругом решили подать на развод, когда узнали, что можно взять квартиру под низкий процент. На тот момент мне было 29 лет, супругу 36 лет, а нашему сыну семь лет. Мы долго думали и боялись, но потом поняли, что шансом надо воспользоваться – надоело жить на съемных квартирах, цены все время растут, решили – надо успеть. Развелись, но продолжили жить вместе. Конечно, родители наши были в шоке, но все поняли. На тот момент сыночка пошел в школу и начал бесплатно питаться в столовой. Подумали, пока так и поживем. В отношениях все хорошо, просто не видим смысла в этой печати в паспорте», - рассказывает Алена.В законодательстве Российской Федерации нет такого понятия, как фиктивный развод, ответственность за подобное также отсутствует. Как говорится в ст. 16 СК РФ, любой брак может быть прекращен по заявлению обоих супругов без объяснения причин расторжения брака. Однако! Как отмечают юристы, фиктивный развод может быть рассмотрен в качестве мошеннической схемы, после чего супругам грозит привлечение к уголовной ответственности. Конечно, доказать такую схему будет трудно - ведь не редкость, когда люди решаются сойтись даже после реального развода. Как отмечают эксперты, подобные махинации чаще всплывают в случаях, если один из супругов осознал свое невыгодное положение после развода и усомнился в намерениях партнера. Также нередки ситуации, когда фиктивный развод превращается в реальный развод и одна из сторон получает все выгоды, например, ту же квартиру, взятую в ипотеку.При этом стоит отметить, существует и такое понятие, как фиктивный брак. В отличие от фиктивного развода, этот термин есть в законодательстве, в основном он касается заключения браков с иностранными гражданами. Но находятся умники, пытающиеся и здесь найти минимальную выгоду в пределах страны – например, студенты.«Мы с парнем встречались полгода, на тот момент оба были студентами и жили в разных общежитиях. При поступлении в магистратуру узнали от друзей, что можно расписаться и жить вместе в семейной комнате. Подумали, а почему бы не пожениться ради этого? Причина хоть и смешная, но со стипендией в 3,5 тысячи и графиком обучения с девяти утра до шести вечера денег на съем квартиры и времени на подработку ради нее просто не хватало. И мы пошли и расписались. В общежитии комендант сразу поняла, чем тут пахнет, так как работала далеко не первый год, но вмешиваться не стала, предупредив, что, возможно, мы пожалеем. Помимо комнаты, получили выплату от университета в 10 тыс. рублей, родители ни о чем не знали. Сначала все было весело, много шутили об этом. Но слова коменданта в итоге сбылись – пожив вместе меньше года, мы в хлам разругались, стали попросту ненавидеть друг друга и быстро побежали разводиться. Не были готовы к браку в 20 лет, да и отношения сложились совсем не серьезные. Ошибка молодости», - рассказала 27-летняя жительница Улан-Удэ Елена.Нельзя забывать, что все-таки заключение брака на то и создано, чтобы семьи были счастливы и прожили вместе до глубокой старости. А развод – серьезный шаг, к которому в основном прибегают в тяжелых случаях. Даже фиктивный развод имеет психологическое давление на пару, не говоря уже о правовых рисках. Судя по историям, в большинстве случаев люди решаются на подобные крайние шаги далеко не из лучшей жизни. Поэтому стоят ли подобные интриги затраченных усилий – отдельный этический вопрос, на который каждый должен ответить сам.Фото: «Номер один»