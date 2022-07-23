«Бурят мы не пускаем»

На этот раз очередной скандал, связанный с национальным вопросом, произошел в Воронеже. Блогер, мастер по ресницам из Бурятии хотела снять квартиру посуточно, но, услышав знакомый акцент, женщине-бурятке в аренде сразу в категоричном тоне отказали. Как рассказала в своих соцсетях девушка, от нее даже не скрывали, что причина отказа – ее национальность.- Мы заехали в город Воронеж и ищем квартиру, чтобы переночевать посуточно. И встал такой национальный вопрос. Позвонили во множество агентств, и, самое интересное, меня там спрашивали, какой я национальности. Может быть, у меня такой акцент по телефону, - рассказывает блогер.Когда женщина попыталась узнать причину отказа, ей объяснили истинную причину без обиняков.- В общем, они так и сказали, что бурят и азиатов мы не пускаем, - рассказала уроженка Бурятии.Она призвала всех жителей Воронежа, кто придерживается такой же позиции, задуматься.В комментариях блогера поддержали и посоветовали обратиться в правоохранительные органы, а также озвучить название агентства недвижимости, чтобы завалить его негативными отзывами.«Можно название и аккаунт этих агентств? Публично пожалуемся».«Это уже расизм, очень неприятно, конечно».«В последнее время участился этот расизм, бесит уже», - пишут пользователи.Напомним, принижать и оскорблять лиц бурятской национальности действительно уже стало тревожной тенденцией. Так, недавно в Интернете разгорелся скандал вокруг известного петербургского издания под названием «Фонтанка.ру». На сайте СМИ обнаружили неоднозначную публикацию про путешествие на Байкал, где автор статьи подробно рассказывает, в каких местах следует остановиться на озере, во сколько обойдется путешествие, в какое время года следует ехать. При этом «знатоки» из культурной столицы России посчитали нормальным оскорбить местных жителей.«Но есть и еще один маленький лайфхак. Коренная народность байкальского побережья — буряты. Частенько (практически всегда) они меняют выловленных омулей на... водку. Если они озвучили ее в качестве цены, уговорить их на деньги будет практически невозможно. Поэтому, направляясь на отдых на Малое море, Ольхон или прилегающие к ним территории, в запасе необходимо иметь пару бутылок», - пишет автор статьи.Публикация возмутила жителей Бурятии. «Интересные» рассуждения питерских журналистов, согласно которым жителям республики «приписали» массовый алкоголизм, быстро разлетелись по местным СМИ и сообществам. Жители республики признались, что уже устали от подобных инфоатак в медиапространстве.«Странно, что оскорблять бурят в инфополе всяких блогеров и теперь в СМИ стало нормой. Все чаще и чаще, вы заметьте», - негодует местный житель.«Это называется расизм и больше никак».«Восхитительная чушь. Пусть отдыхают со своими бутылками где-нибудь подальше».«Зачем вы едете сюда, даже если не в силах уважать эти места и коренных жителей?! Просто фу», - писали в комментариях.Пожилые люди тоже не гнушаются оскорблять людей на почве неприязненного отношения к лицам нерусской национальности. Так, около года назад в Москве возник расистский скандал, затеянный местной пенсионеркой. Она почему-то решила, что уроженка Бурятии не имеет права сидеть на скамейке в ее дворе. Видео, на котором был запечатлен этот конфликт, позднее опубликовали в паблике «Аноним 03». Пенсионерка несколько раз обозвала девушку такими словами и отборными матами, которые мы по закону не имеем права публиковать.Девушка в ответ на оскорбление парировала: «Я не *****, я бурятка. Приехала с Байкала, я коренной житель Байкала».После очередной порции хамства и матов она снова ответила пожилой женщине: «Я приехала сюда отдыхать. Я езжу по своей стране, по своей Родине, - спокойно ответила уроженка Бурятии. – Почему мне нельзя посидеть на лавочке возле дома?».Однако бабушка не унималась и яростно прогоняла девушку со «своей» лавочки.Сомнительные фразы в адрес буряток позволяют себе и медийные лица. Так, подобное высказывание последовало от известной российской теле- и радиоведущей Анфисы Чеховой. В одном из выпусков телепередачи Чехова пожаловалась, что однажды после уколов гиалуроновой кислоты она столкнулась с неприятными побочными эффектами – ее лицо сильно отекло.«Я человек, который ничего в этом не понимает, говорю: «колите», и он мне как вкачал литр «гиалуроночки»! И я просто стала бурятской женщиной», - заявила Анфиса Чехова, рассказывая о своем отекшем лице.После выпуска передачи зрительницы не только Бурятии, но и всей России были шокированы такими сравнениями телеведущих. После выпуска шквал негодующих комментариев заполнил профиль Анфисы Чеховой.«Сравнение своего лица, накачанного гиалуронкой, с лицом бурятки это как минимум невежливо, некультурно», - высказался россиянин.«Отвратительная передача, ждем извинений за расистские высказывания в отношении бурятских женщин», – добавила жительница Бурятии там же.Впрочем, после поднятого шума телеведущая поспешила выложить пост с извинениями перед бурятским народом. Анфиса Чехова в обращении к жительницам Бурятии заявила, что «высказалась не подумав». И спустя день заполнила всю свою ленту в Instagram фотографиями бурятских девушек с хештегом #красивыебурятскиеженщины. Затем она заявила, что ее следующую коллекцию представят бурятские девушки, и сдержала свое обещание.А вот еще одних хамок из Москвы пришлось воспитывать уже с помощью полиции. На этот раз дело дошло до драки и возбуждения уголовного дела.Напомним, скандал произошел тоже в Москве весной прошлого года. Две женщины оскорбляли девушек из Бурятии за разрез глаз и азиатскую внешность. Москвичкам также не понравилось, что девушки сидели на лавочке у подъезда.В ролике, опубликованном одной из пострадавших, видно, как женщина сидит на скамейке и курит, а затем начинает с матами спрашивать, откуда приехали девушки, при этом добавляя: «явно не в Москве родились (мат). Откуда приехали? Китай? Япония? Заразу привозите (мат)».На следующем отрывке видно, как завязалась драка, одну из девушек пытаются схватить за волосы, весь процесс сопровождается постоянными матами, оскорблениями по национальному признаку, в том числе с угрозами: «Понаехали (оскорбление по национальному признаку), гребаные (снова оскорбление по национальному признаку)», «еще раз увижу вас в подъезде, устрою (нецензурная брань)».Одна из женщин и вовсе набросилась на девушку, да так, что с нее слетели очки и остался след от удара на виске. Когда девушки выронили вещь, одна из женщин наступила на нее и со смехом пнула в сторону.В полпредстве Бурятии сразу же обещали оказать пострадавшим необходимую юридическую помощь. Скандал комментировал и глава Бурятии Алексей Цыденов. Так, он заявил: «Своим землячкам хочу пожелать стойкости и силы, Бурятия с вами!».Ситуация вызвала шквал негодования жителей нашей республики в социальных сетях, многие поддержали девушек и рассказали о подобном опыте. На видеоролик даже ответила известная певица таджикского происхождения Манижа, поддержав наших землячек.В итоге отдел полиции по Северному Тушино города Москвы возбудил уголовное дело. Одна из москвичек отделалась «административкой». Второй суд назначил 320 часов обязательных работ.Ольга Лазарева, «Номер один»