Бурятия опередила федеральную инициативу по иван-чаю

Минсельхоз прорабатывает вопрос о включении иван-чая в список сельхозпродукции. Об этом сообщило ведомство в своем телеграм-канале. Как уточняют в минсельхозе, включение иван-чая в список сельхозпродукции «откроет для его производителей доступ ко всем мерам господдержки, которыми пользуются растениеводы в нашей стране». Напиток из иван-чая способен «подвинуть» чай и кофе и занять достойное место на полках магазинов и в потребительской корзине, считают в ведомстве.В минсельхозе отметили, что подумают над тем, как еще можно поддержать производителей напитка. Ажиотаж вокруг иван-чая возник после того, как ее президент России Владимир Путин на днях пообещал дать указание министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву по развитию производства отечественного горячего напитка иван-чай. Это произошло после выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» председателя Союза производителей этого напитка Александра Хлынова.Он рассказал главе государства суть своего предложения. «Нам нужно развивать отрасль производства иван-чая и довести объемы производства хотя бы до 30–35 процентов. Это позволит оставить в нашей стране 100 миллиардов рублей ежегодной выручки.За время существования современной России на закуп чая, кофе, какао и так далее потрачено более 5 триллионов рублей. Соответственно, если мы не оседлаем этот финансовый поток сейчас, то мы следующие 20 лет опять потеряем такую же сумму. Поэтому, развивая отрасль производства иван-чая как традиционного русского горячего чайного напитка, мы можем сохранить 100 миллиардов рублей ежегодно и создать тысячи новых рабочих мест. В этом суть идеи: надо признать иван-чай сельхозпродуктом, понять, как его механизировано засаживать, выращивать, в школах начать просвещать про иван-чай и готовить кадры как чайного продукта, инициатра .Как отметило аграрное ведомство в своем телеграм-канале, напиток из кипрея узколистного, который с давних времен готовят в России, очень полезен, отлично тонизирует без кофеина и хорошо утоляет жажду: «В общем, обладает всеми качествами для того, чтобы «подвинуть» обычный чай и кофе на полках магазинов и занять достойное место в потребительской корзине».Включение иван-чая в перечень сельхозпродукции откроет для его производителей доступ ко всем мерам господдержки, которыми пользуются российские растениеводы. Кроме того, минсельхоз уже третий год поддерживает иван-чай и многие другие региональные бренды в рамках проекта «Вкусы России», который был запущен, чтобы познакомить россиян с гастрономическим богатством страны. В каталоге, собранном за эти годы, представлен иван-чай из восьми регионов.Регионы уже рапортуют о готовности расширять площади, занятые по иван-чай. Между тем, в Буряти бизнес занимается этим еше с 2018 года, когда в селе Мостовка Прибайкальского района открылось производство по переработке дикоросов. Компания ООО «МИП Байкалия» уже тогда провела первую поставку в приграничную Монголию. В рамках рабочей поездки производство посетил глава Бурятии Алексей Цыденов.«Мы занимаемся заготовкой трав. Из них делаем фиточаи, сборы. Больше всего мы заготавливаем иван-чая. Этот напиток и на Руси пили, и на экспорт отправляли. Например, в Англии русский чай был известен. После войны его вообще забыли. А сейчас слава иван-чая возрождается: во всех регионах России его заготавливают, в Бурятии мы единственные из него делаем целебный чай, очень полезный, который не содержит кофеин, поднимает силы, восстанавливает психику», – рассказала гендиректор ООО «МИП Байкалия» Наталья Цупран.«Предприятие получило по линии минпромторга 600 тысяч рублей поддержки. Есть результат – работа предприятия. Идет развес чая, травяных сборов и не только дикоросов. В этом году запустили проект по лекарственным растениям и в этом году впервые произвели целенаправленную посадку лекарственных растений. Посмотрим, какие итоги получим, потому-то при выходе на масштабные промышленные объемы производства просто на сбор дикоросов уже сложно ориентироваться. Нужно делать посадки. Дикоросы, лекарственное растениеводство, производство БАДов, смесей – это то, на что мы ориентируемся», – рассказал Алексей Цыденов.с 2009 года занимается производством чая, листового и гранулированного, с различными натуральными добавками, пищевых масел холодного отжима, кедровой живицы, живичных мазей, трав. За сезон чайная фабрика выпускает около двух тонн готовой продукции. Предприятие успешно наладило поставки не только по всему региону, но и за его пределами. Товар из Прибайкальского района поставляют по всей России – во Владивосток, Хабаровск Волгоград, Санкт-Петербург и Москву. Реализацию своей продукции компания осуществляет через свой интернет-сайт.Фото:Фото: пресс-служба правительства РБ