На Байкале падают деревья

Озеро Байкал и все, что с ним связано, вновь вызывает тревогу у экологов. В местности Новый Энхалук толпы неорганизованных туристов при отсутствии каких-либо берегоукрепительных сооружений резко увеличили нагрузку на весьма слабые песчаные почвы, что привело к нарушению ее покрова, корневой системы деревьев и массовому падению деревьев. Ситуация требует экстренного вмешательства.Как известно, экологическая ситуация на Байкале уже давно внушает опасения. В 2018 году в связи с работой Иркутской ГЭС уровень Байкала поднялся почти на 457 метра, и это стало одним из наиболее высоких уровней поднятия воды за последние десятилетия. Что вызвало рост эрозионных процессов на побережье и подтопление населенных пунктов, прилегающих к озеру.Затем возникли проблемы цветения озера путем распространения спирогиры и других водорослей, ухудшив состояние водного бассейна.Недавно возникла еще одна - ускоренное осыпание береговой линии в местах массового скопления туристов. Один из таких поврежденных участков образовался на песчаном пляже курорта Новый Энхалук. На протяжении около километра береговая линия осыпалась и оголились корни деревьев. Многие из них, не выдержав истощения почвенного покрова, упали на пляж. Туристы успевают распиливать их на костры, но остовы деревьев с обрубленными, словно руки, ветвями тянутся к Байкалу. Зрелище, не вызывающее оптимизма.Президент Ассоциации «Большая Байкальская тропа-Бурятия» Андрей Сукнев полагает, что берега размываются в основном в результате регулирования уровней Байкала Иркутской ГЭС, когда усиливается нагрузка на береговую линию.- Проблема эрозии берега не только в Энхалуке, она присутствует и по всему Байкалу, когда, например, далеко в лес забрасывается озерная галька, - рассказывает эколог. - Поэтому главное - решить вопрос с международной компанией En+ Group (владельцем «Иркутскэнерго») и правительством РФ, как снизить диапазон регулирования уровня Байкала.Второе, конечно, необходима организация дорожек и троп, которые можно выполнять как в деревянном, так и в щебеночном исполнении. Ведь турист, если есть обустроенная дорожка, конечно, пойдет именно по ней, а не будет прыгать и обсыпать грунт, нарушая почвенный покров берега.Александр Красовский, руководитель иркутской региональной экологической организации «Глубина ответственности», также полагает, что хотя эрозионные процессы на Байкале шли всегда, но они усилились после строительства Иркутской ГЭС. Когда уровень среднегодовых колебаний Байкала был поднят на новые, более высокие отметки.- Мы как-то разбили палаточный лагерь в Песчанке, установили его в десяти метрах от берега Байкала, а ночью поднялся сильный шторм и три-четыре метра земли просто унесло, а мы проснулись лишь в нескольких метрах от обрыва, - рассказывает он. - Берег постепенно размывает, важно только, чтобы эти процессы не были искусственно ускорены. И представители нацпарков и заказников, действующих на Байкале, должны, разумеется, заниматься обустройством мест отдыха туристов с тем, чтобы эрозионные процессы не усилились в результате человеческого вмешательства.Однако проблема в том, что расположенный здесь же госзаказник «Энхалукский» занимается более важным, судя по всему, делом. Возле берега установили шлагбаум, и защитники природы увлеченно собирают с проезжающих туристов деньги. В среднем проезд легковой машины с тремя туристами обходится в сумму более 400 рублей (оплата за сутки). Кому-то такая услуга нравится - заплатить и получить в придачу нехитрые устройства «типа сортир», как метко заметил герой «Бриллиантовой руки». Появляется также возможность выбросить пакет в мусорный бак, установленный неподалеку.Что касается захламленного берега, то им, похоже, никто и не думает заниматься. Например, удивляет расположенная в сотне метров от места сбора денег Энхалукским заказником свалка бытовых отходов. Вернее, десяток баков, переполненных пакетами, которые, видимо, никогда не вывозили. Неорганизованные туристы и местное население просто складывают мусорные пакеты рядом с баками, в результате чего это место превратилось во вполне санкционированную свалку. А мусор с них растаскивается чайками и воронами.- Пока тут находилась дача депутата Госдумы Василия Кузнецова, все было в порядке: и за берегом следили, и спуски деревянные строили, а как он уехал, то все пошло не так, - рассказывает Антонина Петровна, жительница поселка. - Сегодня все только и делают, что на туристах успевают зарабатывать, а об обустройстве того же берега никто не думает.Анатолий Думнов, специалист в области развития туристской инфраструктуры, согласен с тем, что сегодня при благоустройстве территорий на Байкале средства расходуются по остаточному принципу.- Мои знакомые удивляются, мол, когда приезжаешь на иркутскую сторону Байкала, там все более-менее обустроено на берегу, есть вся необходимая инфраструктура, включая благоустроенные туалеты, а не наши «скворечники». Но, во-первых, в Бурятии мы имеем куда более протяженную береговую линию и десятки туристических мест и курортов и средства «размазываются» по большой территории. Кроме того, муниципалитеты у нас финансово очень слабые, и у них элементарно нет средств, чтобы, например, заниматься теми же берегоукрепительными работами. Зарплату бы выдать вовремя аппарату.Именно поэтому экологи полагают, что проблему береговой линии Байкала необходимо решать всем миром. Иначе мы будем и дальше наблюдать размыв берега с лежащими на нем остовами погибших деревьев.Фото: «Номер один»