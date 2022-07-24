Ковид уже не страшен?

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РБ, федеральное ведомство внимательно наблюдает за колоссальным ростом заболеваемости ковида в Европе, начавшимся в мае 2022 года. Напомним, что именно из ЕС в Россию попали первые штаммы коронавируса весной 2020 года. Сегодня же там циркулируют новые высокозаразные варианты штамма омикрон ВА.4 и ВА.5. Пока спасает то, что прямого авиасообщения между РФ и ЕС нет, но вирус может попасть к нам через Турцию и другие страны.- Несмотря на отмену большей части ограничений и стабильную ситуацию по COVID-19 в Бурятии, риски распространения COVID-19 сохраняются, поэтому не стоит забывать о простых мерах предосторожности, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Эти же меры помогут снизить риски заражения другими респираторными заболеваниями, в том числе гриппом. Необходимо, если вы заболели, ограничить контакты с окружающими и обязательно обратиться за медицинской помощью. В местах массового скопления людей рекомендуется использовать маску, особенно лицам из групп риска.К тому же специалисты полагают, что на фоне предстоящего подъема заболеваемости жители Бурятии частично потеряли иммунитет к COVID-19. Ведь он складывается из общего числа привитых и переболевших. Эти цифры в конце 2021 года в Бурятии превышали 80%. Именно тогда в РБ ввели запреты и QR-коды и население массово побежало вакцинироваться.Однако прошло время, а лишь около 10 - 15% ранее привитых пришли весной 2022 года на повторную вакцинацию. Так, по данным Управления Роспотребнадзора по Бурятии, на середину июля первично привито полмиллиона человек. Однако повторную вакцинацию сделали всего 183 тыс. человек.При этом достаточно высокое количество вакцин не использовано, ведь ожидаемое продолжение роста коронавируса в феврале 2022 года не состоялось. Там началась другая повестка, а прежний грозный ковид как-то быстро пошел на спад и почти исчез. А вместо него распространился более слабый штамм омикрон, которым переболела масса людей. В итоге граждане не стали повторно вакцинироваться, полагая, что иммунитет у них уже сформирован.В министерстве здравоохранения РБ сообщили, что «неиспользованные вакцины не списывают, а утилизируют», но поведать о точном количестве невостребованных флаконов с вакциной оперативно не смогли. Судя по предыдущим планам по вакцинации, речь может идти о десятках тысяч неиспользованного и в итоге просроченного прививочного материала. А это большие деньги для федерального бюджета.- Необходимо продолжить вакцинироваться. Помните, что рекомендуется прививаться от COVID-19 каждые полгода, для того чтобы поддерживать необходимый уровень иммунитета для борьбы с этим коварным заболеванием, - призывают в Роспотребнадзоре.Между тем, помимо неизрасходованных вакцин после отмен «ковидных» ограничений, аптеки оказались битком заполнены неиспользованными санитайзерами и масками. Такое количество антиковидного ассортимента невозможно быстро распродать.- В этом году истекает срок действия на санитайзеры, и мы не знаем, как от них избавиться. Придумываем акции типа «два по цене одного», лишь бы не утилизировать их, - жалуется представитель улан-удэнской аптечной сети. - С масками полегче - их срок хранения составляет пять лет. Как-нибудь распродадим. Может, осенью начнется новая волна.Между тем не все специалисты считают, что осенью будет очередное жесткое обострение коронавирусной истории.- Можно сказать, что популяционный иммунитет в Бурятии сформирован не столько вакцинами, сколько штаммом омикрон, которым переболело почти все взрослое население региона, - полагает кандидат медицинских наук Инга Номоева. - Но к осени уже пройдет год с тех пор, как основная часть граждан пошла на прививочные пункты (в связи с последней осенней сильной вспышкой ковида), и к этому времени иммунная прослойка будет снижена. К тому же пока нет данных, насколько новые штаммы могут быть опасны для популяции.При этом эксперт отметила, что если осенью и начнется новый подъем коронавирусной инфекции, то тяжесть заболевания можно будет уменьшить. По ее словам, «это время фарминдустрия не сидела на месте, а смогла наладить выпуск новых и весьма эффективных препаратов, резко снизивших летальность». Причем многие эффективные лекарства стали выпускать и российские предприятия.Фото: «Номер один»