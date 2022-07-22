Общество 22.07.2022 в 17:31

Монгольские студенты поедут «на картошку»

Кабинет министров Монголии  утвердил постановление об «осеннем сборе урожая»
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Текст: Номер один
Монгольские студенты поедут «на картошку»
Кабинет министров Монголии утвердил постановление«О некоторых мерах, которые необходимо принять при подготовке к осеннему сбору урожая», сообщает МОНЦАМЭ.

Для своевременного проведения сбора урожая этой осенью соответствующим министрам поручено принять организационные меры по привлечению студентов университетов, институтов, колледжей и профессионально-технических учебных и производственных центров, курсантов, военнослужащих и других граждан к уборке урожая на добровольной основе.

Министру горнодобывающей и тяжелой промышленности Г.Ендону также поручено обеспечить поставки горючего, необходимого для уборки урожая и заготовки сена, оперативно ввозить импортную технику, оборудование, товары и материалы через государственную границу, выявлять и отремонтировать поврежденные дороги и мосты, по которым будет транспортироваться собранный урожай.

В этом году в масштабах страны сев проведен на 478,7 тыс гектаров. Из них зерновых - на 347,7 тыс гектаров (пшеница - на 331 тыс гектаров), картофеля - на 17,9 тыс гектаров, овощей - на 7,9 тыса, кормовых растений - на 16,8 тыса, масличных культур - на 81,2 тыс гектаров.

Фото: montsame.mn
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