Общество 22.07.2022 в 19:08

В Улан-Удэ проходит аттракцион неслыханной жадности

Участники конкурса выиграют диван, если просидят на нем дольше всех
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ проходит аттракцион неслыханной жадности
Сегодня идет второй день необычного конкурса, который проводит мебельный салон. Уже больше 30 часов участники сидят на диване, под прицелом видеокамеры. 24 часа в сутки их снимают в прямом эфире. Вставать с дивана, ходить в туалет – запрещено. Тот, кто продержится дольше всех, получит в подарок диван, стоимостью 186 тысяч. На второй день конкурса из шестерых претендентов осталось трое самых выносливых. 

Диван установлен прямо в торговом центре. Мимо проходят посетители магазина, многие фотографируют участников конкурса, задают вопросы, поддерживают или смеются. В комментариях один из самых распространенных вопросов: «Как они ходят в туалет?» Кто-то едко подшучивает над участниками, а кто-то поддерживает и даже завидует, говоря о том, что тоже бы хотел оказаться их месте. Предложения комментаторов о том, что мужчинам неплохо было бы уступить приз единственной даме, мужчины категорически отвергли. Словом, битва обещает быть долгой. 

Отметим, что похожая акция уже проводилась в Белгороде. Там в битве за диван участники просидели четверо суток. В итоге, одного из участников пришлось уводить под руки – у него онемели ноги. 


Теги
Общество

Все новости

В Улан-Удэ проходит аттракцион неслыханной жадности
22.07.2022 в 19:08
Монгольские студенты поедут «на картошку»
22.07.2022 в 17:31
В Улан-Удэ бармен-убийца забаррикадировался от полиции в квартире
22.07.2022 в 16:55
В Бурятии на пожаре погибли женщина и мужчина-инвалид
22.07.2022 в 16:34
Бурятия опередила федеральную инициативу по иван-чаю
22.07.2022 в 15:37
В Улан-Удэ пьяный маршрутчик протаранил две машины и сбежал
22.07.2022 в 14:59
Из Улан-Удэ на Ольхон самолеты будут летать два раза в день
22.07.2022 в 14:47
В Бурятии берега Байкала усыпаны стихийными свалками
22.07.2022 в 14:42
В Улан-Удэ эвакуировали людей из «Двух китов»
22.07.2022 в 13:11
Новым председателем райсуда в Улан-Удэ стал бывший прокурор
22.07.2022 в 12:29
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 июля

Читайте также
Монгольские студенты поедут «на картошку»
Кабинет министров Монголии  утвердил постановление об «осеннем сборе урожая»
22.07.2022 в 17:31
Бурятия опередила федеральную инициативу по иван-чаю
Иван-чай могут включить в список сельхозпродукции - минсельхоз России
22.07.2022 в 15:37
Из Улан-Удэ на Ольхон самолеты будут летать два раза в день
Маршрут оказался очень популярным у туристов
22.07.2022 в 14:47
В Бурятии берега Байкала усыпаны стихийными свалками
Артисты театра оперы и балета и экоактивисты собрали больше 100 мешков мусора
22.07.2022 в 14:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru