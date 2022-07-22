В Улан-Удэ проходит аттракцион неслыханной жадности

Сегодня идет второй день необычного конкурса, который проводит мебельный салон. Уже больше 30 часов участники сидят на диване, под прицелом видеокамеры. 24 часа в сутки их снимают в прямом эфире. Вставать с дивана, ходить в туалет – запрещено. Тот, кто продержится дольше всех, получит в подарок диван, стоимостью 186 тысяч. На второй день конкурса из шестерых претендентов осталось трое самых выносливых.Диван установлен прямо в торговом центре. Мимо проходят посетители магазина, многие фотографируют участников конкурса, задают вопросы, поддерживают или смеются. В комментариях один из самых распространенных вопросов: «Как они ходят в туалет?» Кто-то едко подшучивает над участниками, а кто-то поддерживает и даже завидует, говоря о том, что тоже бы хотел оказаться их месте. Предложения комментаторов о том, что мужчинам неплохо было бы уступить приз единственной даме, мужчины категорически отвергли. Словом, битва обещает быть долгой.Отметим, что похожая акция уже проводилась в Белгороде. Там в битве за диван участники просидели четверо суток. В итоге, одного из участников пришлось уводить под руки – у него онемели ноги.