Общество 24.07.2022 в 13:13
В Улан-Удэ подошла к концу диванная битва
Победитель поставил рекорд - 55 часов сидения на диване
Текст: Евгения Гармаева
В столице Бурятии завершился один из самых необычных конкурсов.
Как сообщал "Номер один", в ТЦ Ольхон собрались участники диванного состязания. Условия - кто просидит дольше всех на диване, тот получит его в подарок. Отметим, стоимость дивана - 186 тысяч рублей. "Диванные борцы" сидели под прицелом видеокамеры и 24 часа в сутки на них можно было смотреть в прямом эфире. При этом вставать с дивана, ходить в туалет – запрещено.
Накануне вечером, спустя 55 часов "ожесточенной" битвы, на диване остался только 23-летний студент Владислав. Второе место получил 27-летний блогер Денис. В качестве утешительного приза он получил камин от Вегос-М. Третье место досталось маме в декрете 38-летней Ирине - ей достался сертификат на покупку мягких стульев.
Хорошо, что в нашем городе диванная битва прошла без происшествий. Ведь похожая акция уже проводилась в Белгороде. Там в битве за диван участники просидели четверо суток. В итоге, одного из участников пришлось уводить под руки – у него онемели ноги.
фото: Вегос-М
Как сообщал "Номер один", в ТЦ Ольхон собрались участники диванного состязания. Условия - кто просидит дольше всех на диване, тот получит его в подарок. Отметим, стоимость дивана - 186 тысяч рублей. "Диванные борцы" сидели под прицелом видеокамеры и 24 часа в сутки на них можно было смотреть в прямом эфире. При этом вставать с дивана, ходить в туалет – запрещено.
Накануне вечером, спустя 55 часов "ожесточенной" битвы, на диване остался только 23-летний студент Владислав. Второе место получил 27-летний блогер Денис. В качестве утешительного приза он получил камин от Вегос-М. Третье место досталось маме в декрете 38-летней Ирине - ей достался сертификат на покупку мягких стульев.
Хорошо, что в нашем городе диванная битва прошла без происшествий. Ведь похожая акция уже проводилась в Белгороде. Там в битве за диван участники просидели четверо суток. В итоге, одного из участников пришлось уводить под руки – у него онемели ноги.
фото: Вегос-М
Тегидиван