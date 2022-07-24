Общество 24.07.2022 в 13:13

В Улан-Удэ подошла к концу диванная битва

Победитель поставил рекорд - 55 часов сидения на диване
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ подошла к концу диванная битва
В столице Бурятии завершился один из самых необычных конкурсов.

Как сообщал "Номер один", в ТЦ Ольхон собрались участники диванного состязания. Условия - кто просидит дольше всех на диване, тот получит его в подарок. Отметим, стоимость дивана - 186 тысяч рублей. "Диванные борцы" сидели под прицелом видеокамеры и 24 часа в сутки на них можно было смотреть в прямом эфире. При этом вставать с дивана, ходить в туалет – запрещено. 

Накануне вечером, спустя 55 часов "ожесточенной" битвы, на диване остался только 23-летний студент Владислав. Второе место получил 27-летний блогер Денис. В качестве утешительного приза он получил камин от Вегос-М. Третье место досталось маме в декрете 38-летней Ирине - ей достался сертификат на покупку мягких стульев. 



Хорошо, что в нашем городе диванная битва прошла без происшествий. Ведь похожая акция уже проводилась в Белгороде. Там в битве за диван участники просидели четверо суток. В итоге, одного из участников пришлось уводить под руки – у него онемели ноги. 


фото: Вегос-М
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