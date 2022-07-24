Общество 24.07.2022 в 15:23

Делегация из Бурятии приняла участие в XIV международном фестивале «Алтаргана»

Мероприятие проходит в поселке Агинское Забайкальского края
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Текст: Евгения Гармаева
Делегация из Бурятии приняла участие в XIV международном фестивале «Алтаргана»

В субботу, 23 июля, глава Бурятии прибыл в поселок Агинское Забайкальского края, где проходит XIV Международный бурятский фестиваль «Алтаргана». Он возглавил делегацию республики, в которую вошли культурные деятели, спортсмены и члены правительства.

Как сообщают в пресс-службе правительства, Алексей Цыденов принял участие в торжественной церемонии открытия бюстов Героям социалистического труда Михаилу Болотову и Балдану Домбрилову.

Михаил Болотов работал старшим чабаном совхоза «Красный великан» Борзинского района Читинской области. В 1966 году он был удостоен звания Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Балдан Домбрилов был старшим чабаном Ононского опытно-производственного хозяйства Забайкальского научно-исследовательского технологического института овцеводства и мясного скотоводства. Звание Героя социалистического труда ему присвоили в 1973 году.

Также почетным делегатам представили выставки художников, которыми гордятся забайкальцы. В рамках фестиваля состоялись открытия выставок работ академика Российской академии художеств, заслуженного художника России, члена Союза художников России Даши Намдакова и скульптора-оружейника, члена Союза художников России, члена гильдии оружейников Италии Жигжита Баясхаланова. Художники с мировым именем, они сохраняют национальные традиции, но представляют их в совершенно новом, авангардистском стиле.

Организаторы подготовили экспозицию, посвященную истории фестиваля «Алтаргана». Гости ознакомились с основными этапами развития фестиваля. О своих впечатлениях и о значении фестиваля Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал в интервью для Буряад ТВ. Телеканал развернул съемочную площадку под открытым небом прямо на центральной площади Агинского.

«Главный смысл, который заложен в этом празднике - это единение несмотря на расстояния. Фестиваль раскрывает многогранность нашей культуры, нас так много, и мы такие разные. И объединены вокруг одной большой цели - сохранять и передавать наследие, которое нам передали такие удивительные люди - наши предыдущие поколения», - отметил Алексей Цыденов.


фото: пресс-служба правительства
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