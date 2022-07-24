Общество 24.07.2022 в 15:35

В Бурятии спасли заблудившегося в лесу мужчину

Сельчанин отправился собирать ягоду, но сбился с пути
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии спасли заблудившегося в лесу мужчину

Накануне в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в лесу Тункинского района заблудился человек. По имеющейся информации мужчина потерялся в ходе сбора дикоросов (ягоды). За помощью к спасателям обратилась его родственница. Со слов заявителя установлено, что её зять своевременно не вышел в условную точку сбора и не взял с собой мобильный телефон.

На место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательный службы. Прибыв на место, спасатели БРПСС оперативно обследовали местность Шабарта. Мужчина был обнаружен недалеко от заданной точки поиска. Благодаря своевременной помощи спасателей, мужчина был доставлен в населённый пункт в удовлетворительном состоянии.

фото: "Номер один"

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