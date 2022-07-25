Коммунальщики Улан-Удэ в усиленном режиме устраняют последствия дождя

В столице Бурятии ночью прошел сильный ливень. Как сообщили в мэрии города, сотрудники Комбината по благоустройству уже в три часа ночи выехали для откачки луж.«Сейчас на городских улицах работают восемь вакуумных машин, четыре мотопомпы и вакуумно-подметальная машина. За пять часов работы комбинат откачал 420 кубов дождевой воды. Это более 50 вакуумных машин. Также с улиц с помощью мотопомп откачали 1280 кубов. На всех участках специалисты откачивали лужи по несколько раз, поскольку дождь шел продолжительное время, и вода продолжала скапливаться», - рассказали в мэрии.В настоящее время лужи ликвидированы на ул. Бабушкина, ул. Боевая, ул. Жердева, ул. Кирова, пересечении ул. Сахьяновой и ул. Лебедева, вблизи рынка «Туяа» и рынка «Крестьянский». Работы еще продолжаются.Параллельно мобильные бригады ручным способом и с помощью каналопромывочной машины очищают ливневые канализации, чтобы обеспечить качественное отведение дождевой воды в канализацию.Фото: мэрия Улан-Удэ