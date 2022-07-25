Общество 25.07.2022 в 09:38

Коммунальщики Улан-Удэ в усиленном режиме устраняют последствия дождя

Лужи начали откачивать с трех часов ночи
A- A+
Текст: Константин Воронов
Коммунальщики Улан-Удэ в усиленном режиме устраняют последствия дождя
В столице Бурятии ночью прошел сильный ливень. Как сообщили в мэрии города, сотрудники Комбината по благоустройству уже в три часа ночи выехали для откачки луж.

«Сейчас на городских улицах работают восемь вакуумных машин, четыре мотопомпы и вакуумно-подметальная машина. За пять часов работы комбинат откачал 420 кубов дождевой воды. Это более 50 вакуумных машин. Также с улиц с помощью мотопомп откачали 1280 кубов. На всех участках специалисты откачивали лужи по несколько раз, поскольку дождь шел продолжительное время, и вода продолжала скапливаться», - рассказали в мэрии.

В настоящее время лужи ликвидированы на ул. Бабушкина, ул. Боевая, ул. Жердева, ул. Кирова, пересечении ул. Сахьяновой и ул. Лебедева, вблизи рынка «Туяа» и рынка «Крестьянский». Работы еще продолжаются.

Параллельно мобильные бригады ручным способом и с помощью каналопромывочной машины очищают ливневые канализации, чтобы обеспечить качественное отведение дождевой воды в канализацию.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
ливень

Все новости

Коммунальщики Улан-Удэ в усиленном режиме устраняют последствия дождя
25.07.2022 в 09:38
Свердловчанин пытался похитить золото у компании в Бурятии
25.07.2022 в 09:23
В Бурятии неизвестный всю ночь поджигал дома
25.07.2022 в 09:04
В Бурятии спасли заблудившегося в лесу мужчину
24.07.2022 в 15:35
Делегация из Бурятии приняла участие в XIV международном фестивале «Алтаргана»
24.07.2022 в 15:23
В Бурятии спасли 10-месячного ребенка, запертого в машине
24.07.2022 в 14:45
В Бурятии с начала года в огне погибли 33 человека
24.07.2022 в 13:33
В Улан-Удэ подошла к концу диванная битва
24.07.2022 в 13:13
Жители сотых кварталов Улан-Удэ не могут дождаться воды
24.07.2022 в 11:00
Ковид уже не страшен?
24.07.2022 в 08:00
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 июля

Читайте также
В Бурятии спасли заблудившегося в лесу мужчину
Сельчанин отправился собирать ягоду, но сбился с пути
24.07.2022 в 15:35
Делегация из Бурятии приняла участие в XIV международном фестивале «Алтаргана»
Мероприятие проходит в поселке Агинское Забайкальского края
24.07.2022 в 15:23
В Улан-Удэ подошла к концу диванная битва
Победитель поставил рекорд - 55 часов сидения на диване
24.07.2022 в 13:13
Жители сотых кварталов Улан-Удэ не могут дождаться воды
Воду им обещали провести еще 20 лет назад
24.07.2022 в 11:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru