Общество 25.07.2022 в 11:15

Коронавирус в Бурятии растет вторую неделю подряд

Пока в стационарах находятся всего 28 пациентов, из них 5 – в реанимации
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Текст: Петр Санжиев
Коронавирус в Бурятии растет вторую неделю подряд
Снижение заболеваемости коронавирусом, которое отмечалось в Бурятии в последние пять месяцев, закончилось. Если раньше недельный показатель составлял 9 случаев на сто тысяч человек, то теперь он подскочил до 14,6.

В 94 процентах случаев в республике отмечается штамм «омикрон», остальные случаи - давно знакомый медикам штамм «дельта». Рост заболеваемости зафиксирован во всех возрастных категориях. В связи с такой тенденцией минздрав обращает внимание граждан на то, что не надо забывать о вакцинации и ревакцинации. Сейчас привито 70 процентов взрослого населения республики.

Рост заболеваемости не является уникальным бурятским явлением, аналогичная картина фиксируется уже примерно в трети российских регионов, а также во многих других странах мира.

На 25 июля в стационарах Бурятии находятся 28 пациентов, в т. ч. 12 с пневмонией. За сутки было госпитализировано пять человек, у них оказалась просрочена ревакцинация.

Пять пациентов помещены в реанимацию. Из них одного пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

В республике сегодня действует 35 «коронавирусных» коек, из которых свободны семь. Амбулаторно лечатся 223 жителя нашего региона.

На фоне быстрого роста числа случаев ковид-19, власти возобновили работу штаба по борьбе с этой болезнью, но пока нет необходимости вводить какие-то ограничения для населения и бизнеса. В республиканском минздраве заверили, что вакцина против коронавируса есть в наличии. Недавно федеральный центр пообещал, что регион получит дополнительную партию.

Фото: «Номер один»
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