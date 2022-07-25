Коронавирус в Бурятии растет вторую неделю подряд

Снижение заболеваемости коронавирусом, которое отмечалось в Бурятии в последние пять месяцев, закончилось. Если раньше недельный показатель составлял 9 случаев на сто тысяч человек, то теперь он подскочил до 14,6.В 94 процентах случаев в республике отмечается штамм «омикрон», остальные случаи - давно знакомый медикам штамм «дельта». Рост заболеваемости зафиксирован во всех возрастных категориях. В связи с такой тенденцией минздрав обращает внимание граждан на то, что не надо забывать о вакцинации и ревакцинации. Сейчас привито 70 процентов взрослого населения республики.Рост заболеваемости не является уникальным бурятским явлением, аналогичная картина фиксируется уже примерно в трети российских регионов, а также во многих других странах мира.На 25 июля в стационарах Бурятии находятся 28 пациентов, в т. ч. 12 с пневмонией. За сутки было госпитализировано пять человек, у них оказалась просрочена ревакцинация.Пять пациентов помещены в реанимацию. Из них одного пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.В республике сегодня действует 35 «коронавирусных» коек, из которых свободны семь. Амбулаторно лечатся 223 жителя нашего региона.На фоне быстрого роста числа случаев ковид-19, власти возобновили работу штаба по борьбе с этой болезнью, но пока нет необходимости вводить какие-то ограничения для населения и бизнеса. В республиканском минздраве заверили, что вакцина против коронавируса есть в наличии. Недавно федеральный центр пообещал, что регион получит дополнительную партию.Фото: «Номер один»