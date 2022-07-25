Общество 25.07.2022 в 12:41

Власти Улан-Удэ извинились из-за невиданно длительного отключения горячей воды

Но призвали отнестись к ситуации с пониманием
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Текст: Петр Санжиев
Власти Улан-Удэ извинились из-за невиданно длительного отключения горячей воды
Жители 144 домов, которым продлили отключение горячего водоснабжения до 1 сентября, получили извинения от городских властей и «Улан-Удэстройзаказчика». Они прозвучали в ходе встречи их представителей с журналистами. Встречу посвятили разъяснению положения с ремонтируемой «третьей» тепломагистралью, которая идет от ТЭЦ до микрорайона Шишковка.

Тепломагистраль была запущена в работу в 1965 году. Обследование показало, что сейчас она нуждается в реконструкции и медлить нельзя - трубы пострадали от коррозии, часть железобетонных участков трассы разрушена и т. д. Реконструкцию разбили на два этапа. В этом году проведут работы на 450 м, а в будущем еще на примерно 700 м.

На участке сегодняшних работ одной из главных является замена старых труб диаметром 300 мм на новые диаметром 500 мм. Также установят новые вентили, железобетонные лотки и т.д.

Всех предупреждают, что когда весной 2023 года завершится отопительный сезон и рабочие вновь примутся за «третью» тепломагистраль, количество отключенных домов будет больше, чем нынешние 144. Фактически отключат всех потребителей, которых обслуживает магистраль.

Для обеспечения бесперебойного хода работ сейчас подрядчик получил хороший аванс. В том числе на закупку необходимых материалов на будущий год. Особенностью заключительного этапа будет то, что возле ТЭЦ понадобится использовать трубу диаметром 900 мм - почти метр. Ее делают на заказ.

Получат ли жители, вынужденные перейти на использование электронагревателей, перерасчет за излишне потребленное электричество? На этот вопрос четкого ответа журналисты не получили.

Что касается того, что люди неожиданно узнали, что отключение продлено до сентября, на встрече отметили, что соответствующие предупреждения были разосланы в начале июля по всем задействованным организациям.

Фото: «Номер один»
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