В Бурятии дожди размыли дорогу

Накануне в Еравнинском районе из-за обильных дождей сильно размыло дорогу Улан-Удэ – Романовка - Чита вблизи села Исинга. В настоящее время проезд по ней затруднен.«Специалисты ГКУ «Бурятрегионавтодор» уже отправились на место для оценки ситуации и организации мероприятий по восстановлению проезда на данном участке дороги», - сообщили в республиканском Минтрансе.В министерстве отметили, что размытый участок находится на отрезке с 357 по 387 км, где этой весной стартовал капитальный ремонт. Окончание ремонтных работ запланировано в 2024 году.Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»