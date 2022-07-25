Общество 25.07.2022 в 14:13

В Бурятии дожди размыли дорогу

Специалисты Бурятрегионавтодора выехали на место для оценки ситуации
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии дожди размыли дорогу
Накануне в Еравнинском районе из-за обильных дождей сильно размыло дорогу Улан-Удэ – Романовка - Чита вблизи села Исинга. В настоящее время проезд по ней затруднен.

«Специалисты ГКУ «Бурятрегионавтодор» уже отправились на место для оценки ситуации и организации мероприятий по восстановлению проезда на данном участке дороги», - сообщили в республиканском Минтрансе.

В министерстве отметили, что размытый участок находится на отрезке с 357 по 387 км, где этой весной стартовал капитальный ремонт. Окончание ремонтных работ запланировано в 2024 году.

Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
Теги
дорога

Все новости

В Бурятии дожди размыли дорогу
25.07.2022 в 14:13
В Улан-Удэ работник базы пырнул ножом коллегу
25.07.2022 в 12:50
Власти Улан-Удэ извинились из-за невиданно длительного отключения горячей воды
25.07.2022 в 12:41
Семья в Бурятии едва не погибла из-за старой проводки
25.07.2022 в 12:15
Nordgold представила короткометражный художественный фильм «Когда мои друзья со мной»
25.07.2022 в 12:07
Житель Улан-Удэ обворовал вахтовика
25.07.2022 в 11:47
Коронавирус в Бурятии растет вторую неделю подряд
25.07.2022 в 11:15
Спортсмены Бурятии проведут матч по кикбоксингу с представителями ДНР
25.07.2022 в 11:07
Помощь многодетным семьям в погашении ипотеки
25.07.2022 в 11:00
Мэр Улан-Удэ: Проект «Финансы» должен быть составляющей стратегии развития города
25.07.2022 в 10:55
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 июля

Читайте также
Власти Улан-Удэ извинились из-за невиданно длительного отключения горячей воды
Но призвали отнестись к ситуации с пониманием
25.07.2022 в 12:41
Коронавирус в Бурятии растет вторую неделю подряд
Пока в стационарах находятся всего 28 пациентов, из них 5 – в реанимации
25.07.2022 в 11:15
Помощь многодетным семьям в погашении ипотеки
Условия получения государственной поддержки в виде выплат в размере до 450 тысяч рублей
25.07.2022 в 11:00
Коммунальщики Улан-Удэ в усиленном режиме устраняют последствия дождя
Лужи начали откачивать с трех часов ночи
25.07.2022 в 09:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru