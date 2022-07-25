Общество 25.07.2022 в 17:40

В Бурятии в ближайшие два дня будут идти дожди

Влияние южного циклона в республике пока сохраняется
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии в ближайшие два дня будут идти дожди
По информации синоптиков, 26-27 июля в Бурятии сохранится влияние южного циклона. Сильные дожди ожидаются 26 июля по южному Прибайкалью и юго-западу, 27 июля - по северной половине республики.

В Улан-Удэ 26 июля временами небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью слабый, днем 8-13 м/с. Температура ночью +12,+14, днем +21,+23.

Фото: «Номер один»
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