Общество 26.07.2022 в 09:31

Более половины жителей Бурятии пожаловались на снижение доходов

Это больше, чем в среднем по стране
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Текст: Константин Воронов
Более половины жителей Бурятии пожаловались на снижение доходов
Автомобильный сайт Дром провел всероссийский опрос и выяснил, как изменились доходы россиян с начала года. По результатам исследования, 54% жителей Бурятии отметили снижение денежных поступлений в 2022 году.

Четверть опрошенных республики — 26% — ответили, что их доход не изменился. А каждый пятый (20%) даже рассказал об увеличении заработка в текущем году. При этом участники опроса отметили, что из-за роста цен их расходы также выросли.  

В среднем по стране 43% россиян пожаловались на снижение доходов, у 36% они не изменились, а у 20% — выросли. В Якутии и Бурятии больше всего опрошенных заявили о сокращении доходов — около 50% жителей этих регионов. В ХМАО, напротив, больше всего тех, чьи доходы выросли. А в Москве результаты опроса схожи со средними по стране: 42% отметили снижение денежных поступлений.   

Всероссийский опрос проводился с 5 по 14 июля 2022 года среди пользователей сайта Дром. В опросе приняло участие более 11 тысяч человек из 83 регионов РФ.

Фото: «Номер один»
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