В Бурятии клещи покусали уже более 3,5 тысяч человек

В Бурятии по состоянию на 25 июля за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратилось 3588 человек. Это на 21% выше среднемноголетнего уровня, сообщили в Роспотребнадзоре. Из общего числа пострадавших 884 ребенка. Укусы зафиксированы во всех районах республики и в Улан-Удэ.Зарегистрировано 74 случая инфекций, передающихся клещами: 33 – клещевого вирусного энцефалита, 29 – клещевого боррелиоза, 12 – клещевого риккетсиоза.Фото: pixabay.com