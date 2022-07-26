Общество 26.07.2022 в 10:58

В Бурятии клещи покусали уже более 3,5 тысяч человек

Более ста укушенных заразились клещевыми инфекциями
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии клещи покусали уже более 3,5 тысяч человек
В Бурятии по состоянию на 25 июля за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратилось 3588 человек. Это на 21% выше среднемноголетнего уровня, сообщили в Роспотребнадзоре. Из общего числа пострадавших 884 ребенка. Укусы зафиксированы во всех районах республики и в Улан-Удэ.

Зарегистрировано 74 случая инфекций, передающихся клещами: 33 – клещевого вирусного энцефалита, 29 – клещевого боррелиоза, 12 – клещевого риккетсиоза.

Фото: pixabay.com
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