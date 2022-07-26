В отдаленных микрорайонах Улан-Удэ появляется свет

28 светодиодных энергосберегающих фонарей установили специалисты МБУ «Горсвет» на улицах Бастионная и Бесконечная в микрорайоне Исток. Раньше в микрорайоне наружного освещения не было совсем.Как сообщили в администрации города, более 90 наказов жителей мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову касались именно освещения отдаленных микрорайонов. За три года проведены работы на 58 объектах.Этим летом городские электрики проведут наружное освещение на 100 объектах. В настоящее время в Улан-Удэ выполнены работы на 41 объекте: ул. Левитана, Огуречная, Минина и других. В Истоке светлее станет еще на трех улицах – Стольная, Былинная и Перепелиная.– Живу в Истоке с 2002 года. Было темно, страшно ходить вечерами. Детей одних не отпускала, вместе ходили. В прошлом году нам сделали освещение. Стало гораздо комфортнее и светлее, – рассказала местная жительница Ирина.100 новых светильников уже установили и в мкрн Забайкальский. Здесь специалисты провели 2850 метров самонесущего изолированного провода на четырех улицах. Раньше наружного освещения на улицах также как в Истоке, не было.Как напомнили в мэрии, большая часть наказов мэру города касалась сферы благоустройства и создания комфортной городской среды. 1289 наказов исполнены, оставшиеся 106 наказов будут реализованы в 2022-2024 годах. Все поступившие наказы были объединены и сгруппированы по темам. Повторяющиеся наказы оформлены как один.– Оставшиеся 106 наказов будут включены в муниципальные программы. До конца месяца мы должны получить свод – стоимостное выражение каждого нереализованного наказа для распределения в бюджеты 2023-2024 годов, либо в проект «Народный бюджет» следующего года, – сообщил председатель Проектно-аналитического комитета Вадим Имидеев.Фото: мэрия Улан-Удэ