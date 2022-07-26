Общество 26.07.2022 в 14:23

Из Улан-Удэ на грузовом поезде уехал бездомный кот

Пушистого безбилетника железнодорожники обнаружили в Слюдянке
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Из Улан-Удэ на грузовом поезде уехал бездомный кот

Накануне в социальных сетях Бурятии разлетелся видеоролик, на котором видно, что на местном Железнодорожном вокзале бездомный котик сидел в пустом грузовом вагоне. По словам очевидцев, они едва успели заснять животное на видео с виадука и закинуть ему кусочек колбасы, как поезд тронулся.

 Многих жителей судьба питомца взволновала – что с ним стало в итоге? Об этом рассказали в пресс-службе РЖД. Как выяснилось, видео быстро набрало популярность, а судьбой кота заинтересовались местные журналисты.

 «Сотрудники службы узнали, что поезд прибывает на станцию Слюдянка. Оповестили ее руководство, а те, в свою очередь, организовали спасение кота. Пушистого пассажира забрал к себе машинист, работающий на этой станции. Кот чувствует себя хорошо, но пока так и не сознался, как оказался в вагоне», - шутят в пресс-службе ведомства.

Новость обрадовала жителей. "Какие молодцы!", "Кот переехал за лучшей жизнью", "Бедняжка, видимо кто-то выбросил, спасибо за спасение", "Котик поехал отдыхать на Байкал", - пишут в местных пабликах.





   

Фото: скриншоты из видео РЖД

Теги
РЖД иркутская область кот

Все новости

Что изменится после выборов главы Бурятии?
26.07.2022 в 14:57
Жители Бурятии продолжают покидать республику
26.07.2022 в 14:41
Из Улан-Удэ на грузовом поезде уехал бездомный кот
26.07.2022 в 14:23
Жителей Бурятии приглашают на службу по контракту
26.07.2022 в 13:20
В Улан-Удэ домохозяйка попалась на бессмысленной краже
26.07.2022 в 12:45
В Бурятии дети выпрыгнули из окна горящей квартиры
26.07.2022 в 12:22
В отдаленных микрорайонах Улан-Удэ появляется свет
26.07.2022 в 12:00
В Бурятии двухлетний ребенок погиб под колесами автомобиля своего деда
26.07.2022 в 11:30
В Бурятии «черный лесоруб» попался в руки спецназа
26.07.2022 в 11:15
Трудовые права
26.07.2022 в 11:00
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 июля

Читайте также
Жители Бурятии продолжают покидать республику
Их место занимают выходцы из Средней Азии
26.07.2022 в 14:41
Жителей Бурятии приглашают на службу по контракту
Желающие смогут принять участие в специальной военной операции
26.07.2022 в 13:20
В отдаленных микрорайонах Улан-Удэ появляется свет
Наружное освещение сделали в Истоке и Забайкальском, где его раньше не было совсем
26.07.2022 в 12:00
Трудовые права
Имеет ли право начальник отзывать из отпуска подчиненных
26.07.2022 в 11:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru