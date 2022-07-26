Из Улан-Удэ на грузовом поезде уехал бездомный кот

Накануне в социальных сетях Бурятии разлетелся видеоролик, на котором видно, что на местном Железнодорожном вокзале бездомный котик сидел в пустом грузовом вагоне. По словам очевидцев, они едва успели заснять животное на видео с виадука и закинуть ему кусочек колбасы, как поезд тронулся.

Многих жителей судьба питомца взволновала – что с ним стало в итоге? Об этом рассказали в пресс-службе РЖД. Как выяснилось, видео быстро набрало популярность, а судьбой кота заинтересовались местные журналисты.

«Сотрудники службы узнали, что поезд прибывает на станцию Слюдянка. Оповестили ее руководство, а те, в свою очередь, организовали спасение кота. Пушистого пассажира забрал к себе машинист, работающий на этой станции. Кот чувствует себя хорошо, но пока так и не сознался, как оказался в вагоне», - шутят в пресс-службе ведомства.



Новость обрадовала жителей. "Какие молодцы!", "Кот переехал за лучшей жизнью", "Бедняжка, видимо кто-то выбросил, спасибо за спасение", "Котик поехал отдыхать на Байкал", - пишут в местных пабликах.













Фото: скриншоты из видео РЖД