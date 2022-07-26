Жители Бурятии продолжают покидать республику

В 2021 году в республике продолжился миграционный отток населения, составивший 1304 человека. В республику прибыло 13639 и выбыло 14943 человека, сообщает Бурятстат.Основная часть перемещений мигрантов (96,3%) происходила в пределах Российской Федерации и лишь 3,7% - между странами. В общем потоке миграции большая часть мигрантов (66,5%) перемещалась внутри республики, наиболее привлекательными территориями для мигрантов стали прилегающие к Улан-Удэ районы: Тарбагатайский и Иволгинский, а также Северобайкальск. Интенсивный отток населения наблюдался из Кижингинского, Закаменского и Курумканского районов.Миграционный отток населения в другие регионы России за прошедший год достиг 2552 человека. Наибольший отток населения отмечен в регионы Центрального федерального округа – 831 человек, в том числе в Московскую область – 460 и Москву – 209 человек, в регионы Северо-Западного федерального округа – 652 человека, в том числе в Санкт-Петербург – 296 и Ленинградскую область – 214 человек; в регионы Сибирского федерального округа – 560 человек, в том числе в Красноярский край – 318 человек и Новосибирскую область – 185 человек.Положительный миграционный обмен сложился лишь с Дальневосточным федеральным округом – прирост составил 193 человека. Население республики пополнилось, в основном, за счёт мигрантов из Забайкальского края – на 619 человек.В результате международной миграции население республики пополнилось на 1248 человек: из зарубежных стран в республику прибыло 2201 и выбыло 953 человека. В миграционном приросте населения наибольший удельный вес имели мигранты из Киргизии – 397, Узбекистана – 198 и Таджикистана – 148 человек.Фото: «Номер один»