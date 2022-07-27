Красиво жить не запретишь

На минувшей неделе предприимчивый улан-удэнец решил распрощаться со своей любимой трехкомнатной квартирой на Виадуке. Видимо, «трешка» настолько дорога своему хозяину, что заранее стала таковой и для потенциальных покупателей – ее стоимость он оценил в 15 млн 100 тыс. рублей.Золотого унитаза на фото не замечено, но владелец уверяет, что квартира замечательная, перечисляя ее достоинства: «трехкомнатная, площадью 64,7 кв. м, в самом центре города - по улице Смолина, рядом с площадью Советов. Дом новый, 2007 года постройки, с высокими потолками…».К слову, продать свое бесценное жилище улан-удэнец решил из-за переезда. Однако такой «любви» к родному дому жители не оценили. В паблике «Недвижимость 03» сбежалась целая уйма возмущенных комментаторов, а самые находчивые даже прикрепили скриншоты с такими же ценами, только в Москве.«Ремонт из 90-х, на балконе, судя по всему, линолеум, плитка в комнате как в плохом турецком отеле. Зато цена как у нас в Москве за квартиру с приличным (!) ремонтом! Полная оторванность от реальности».«Что происходит вообще в Улан-Удэ с ценами на квартиры? То сдают за 20 тысяч «однушку» с древним ремонтом, еще и залог просят, то продают за такие деньги, где придется две жизни работать на нее и не кушать».«Из окон этой квартиры виден Кремль? Срочно бегу брать ипотеку! Такая квартира, да за такие деньги! Нет, нельзя упустить шанс», - иронизируют горожане в комментариях.