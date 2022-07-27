В Улан-Удэ подрядчики устраняют замечания на ремонтируемых дорогах

Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, недавно в соцсетях горожане рассказали о дефектах асфальтового покрытия на дорогах по Богатырскому мосту и по улице Блинова. Оба участка ремонтируются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».«Улан-Удэстройзаказчик» уже выписал подрядным организациям предписания с требованием устранить замечания. На Богатырском мосту дорожники устранили провал, на улице Блинова проведут работы до 1 августа.Специалисты Комитета по строительству поясняют, в настоящий момент ни один объект ещё не сдан в эксплуатацию, все замечания по отремонтированным дорогам отрабатываются в рабочем порядке с подрядчиками.Напомним, ремонт дороги по проспекту Строителей от Гормолзавода до кольцевой развязки выполняет подрядная организация «Доринвест». Общая протяжённость участка составляет 2,2 км. Дорогу по улице Блинова протяженностью 3 км ремонтирует «Дорстройинвест».По каждому объекту нацпроекта действует гарантия сроком 5 лет с момента сдачи в эксплуатацию. На протяжении этого срока подрядчик устраняет дефекты за свой счёт.Всего в Улан-Удэ в этом году обновляют 29 участков дорог общей протяженностью 30 км в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».Фото: мэрия Улан-Удэ