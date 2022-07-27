Общество 27.07.2022 в 11:33
Пострадавшие от града жители Закаменска получат по 10 тысяч рублей
Принято решение об оказании единовременной материальной помощи горожанам
Текст: Нина Павлова
В правительстве прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского. На повестке заседания был рассмотрен вопрос о выделении финансовых средств администрации МО «Закаменский район» на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации.
Напомним, 19 июля на территории г. Закаменск выпал град диаметром 3-4 см, в результате чего повреждены крыши муниципальных объектов, жилых домов, теплиц, частных насаждений и автомобилей, произошел размыв дождевыми водами внутри поселковой автодороги. Был подсчитан ущерб, нанесенный стихией.
Позже в адрес правительства было направлено обращение от администрации МО «Закаменский район» о выделении финансовых средств в размере 500 000 тысяч рублей на оказание единовременной материальной помощи первым 50 гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации.
Комиссией было принято решение ходатайствовать перед правительством о выделении министерству социальной защиты 500 тысяч рублей на оказание единовременной материальной помощи 50 пострадавшим от чрезвычайной ситуации гражданам. Каждый получит по 10 тысяч рублей на человека.
В Бурятии крупный град побил машины, теплицы и урожай
19.07.2022 в 17:31
Напомним, 19 июля на территории г. Закаменск выпал град диаметром 3-4 см, в результате чего повреждены крыши муниципальных объектов, жилых домов, теплиц, частных насаждений и автомобилей, произошел размыв дождевыми водами внутри поселковой автодороги. Был подсчитан ущерб, нанесенный стихией.
Позже в адрес правительства было направлено обращение от администрации МО «Закаменский район» о выделении финансовых средств в размере 500 000 тысяч рублей на оказание единовременной материальной помощи первым 50 гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации.
Комиссией было принято решение ходатайствовать перед правительством о выделении министерству социальной защиты 500 тысяч рублей на оказание единовременной материальной помощи 50 пострадавшим от чрезвычайной ситуации гражданам. Каждый получит по 10 тысяч рублей на человека.
«К сожалению имущество граждан пострадало, крыши домов повреждены. По мере подготовки документов, гражданам будем оказывать единовременную материальную помощь»- сказал зампред.
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