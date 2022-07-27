Общество 27.07.2022 в 11:33

Пострадавшие от града жители Закаменска получат по 10 тысяч рублей

Принято решение об оказании единовременной материальной помощи горожанам
A- A+
Текст: Нина Павлова
Пострадавшие от града жители Закаменска получат по 10 тысяч рублей
Республиканское агентство ГО и ЧС
В правительстве прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского. На повестке заседания был рассмотрен вопрос о выделении финансовых средств администрации МО «Закаменский район» на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации.
В Бурятии крупный град побил машины, теплицы и урожай
19.07.2022 в 17:31


Напомним, 19 июля на территории г. Закаменск выпал град диаметром 3-4 см, в результате чего повреждены крыши муниципальных объектов, жилых домов, теплиц, частных насаждений и автомобилей, произошел размыв дождевыми водами внутри поселковой автодороги. Был подсчитан ущерб, нанесенный стихией.

Позже в адрес правительства было направлено обращение от администрации МО «Закаменский район» о выделении финансовых средств в размере 500 000 тысяч рублей на оказание единовременной материальной помощи первым 50 гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации. 

Комиссией было принято решение ходатайствовать перед правительством о выделении министерству социальной защиты  500 тысяч рублей на оказание единовременной материальной помощи 50 пострадавшим от чрезвычайной ситуации гражданам. Каждый получит по 10 тысяч рублей на человека.

«К сожалению имущество граждан пострадало, крыши домов повреждены. По мере подготовки документов, гражданам будем оказывать единовременную материальную помощь»

- сказал зампред.

Теги
град

Все новости

«Сервис печати» от «Ростелекома»: выгодно, безопасно и экологично
27.07.2022 в 12:26
В Улан-Удэ инспекторы ГИБДД скрутили агрессивного мотоциклиста
27.07.2022 в 12:23
В Улан-Удэ проверяют качество ремонта дворов
27.07.2022 в 11:49
Пострадавшие от града жители Закаменска получат по 10 тысяч рублей
27.07.2022 в 11:33
Пьяный житель Бурятии едва не убил пенсионера поленом
27.07.2022 в 11:06
В Улан-Удэ подрядчики устраняют замечания на ремонтируемых дорогах
27.07.2022 в 11:02
Как выписать незнакомого человека из квартиры?
27.07.2022 в 11:00
Алексей Цыденов: «Сельское хозяйство – это про землю наших предков»
27.07.2022 в 10:29
В Бурятии вахтовик покусал полицейского
27.07.2022 в 10:17
Красиво жить не запретишь
27.07.2022 в 10:00
ЗУРХАЙ
с 27 июля по 2 августа

Читайте также
«Сервис печати» от «Ростелекома»: выгодно, безопасно и экологично
Комплексное решение позволяет выстроить надежную и безопасную работу с печатными документами
27.07.2022 в 12:26
В Улан-Удэ проверяют качество ремонта дворов
Одного из подрядчиков уже заставляют заново уложить асфальт
27.07.2022 в 11:49
В Улан-Удэ подрядчики устраняют замечания на ремонтируемых дорогах
Провал на Богатырском мосту уже ликвидирован
27.07.2022 в 11:02
Как выписать незнакомого человека из квартиры?
Кто может это сделать и каким образом
27.07.2022 в 11:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru