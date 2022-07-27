В Улан-Удэ проверяют качество ремонта дворов

В столице Бурятии во дворе по ул. Краснофлотская, 32 по результатам лабораторного контроля подрядчика обязали переложить асфальт.– Проверили двор. Подрядчик пытался локально исправить ситуацию, но получилось еще хуже. Такие работы мы, конечно, не примем, пока полностью не заменят асфальт, – сообщил председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.Также комиссия проверила качество асфальта во дворах по ул. Модогоева 3, 3а, Шумяцкого, 7, Революции 1905 года, 102. Экспертиза позволяет вовремя выявить нарушения, допущенные во время укладки асфальтобетона.– Полученные вырубки прошли анализ в независимой лаборатории, по заключению которой асфальт соответствует всем нормативам и требованиям ГОСТ. На ремонтируемых улицах толщина асфальта должна быть не менее пяти сантиметров, у нас в среднем этот показатель семь сантиметров, – это гарантия длительной ровности дорожного полотна, – сообщил инженер ООО «Инвестстрой» Артем Савчиков.В плановой проверке участвовал Комитет городского хозяйства, администрация Октябрьского района, МУ «Улан-Удэстройзаказчик» и активные горожане.Как отметили в мэрии, после приемки выполненных работ подрядчик дает пятилетнюю гарантию и обязуется бесплатно исправить недочеты, которые появятся в процессе эксплуатации.Напомним, в 2022 году до 1 октября рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Улан-Удэ планируется благоустроить 66 дворов и две общественные территории.Фото: мэрия Улан-Удэ