«Сервис печати» от «Ростелекома»: выгодно, безопасно и экологично

«По оценке экспертов, в среднем один работник использует для печати 1,5 тысячи листов в год, при этом до 17 % готовых материалов потом не используются или вовсе забываются в принтерах. Все это приводит к увеличению расходов на печать, которые могут достигать 14 % от выручки компании, а в нынешних условиях даже больше. “Сервис печати” поможет не только оптимизировать эти затраты благодаря постоянному мониторингу и контролю, но и позволит внести вклад в улучшение экологической обстановки за счет сокращения печатных материалов» - уточнил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» предлагает предприятиям оценить комплексное решение «Сервис печати», которое позволяет выстроить надежную и безопасную работу с печатными документами. Услуга объединяет функции мониторинга и контроля, чтобы управлять печатью, анализировать заявки пользователей и проверять состояние многофункциональных устройств.Функция мониторинга позволяет непрерывно отслеживать показатели техники, в том числе уровень бумаги в лотках и состояние картриджей, помогает оценивать целевое использование расходных материалов и планировать их закупку. Компонент контроля обеспечивает защиту от нежелательных утечек, так как печать возможна только после авторизации пользователя, а образы распечатанных документов сохраняются для дальнейшего анализа.«Сервис печати» — это полностью российское решение, которое разработано «Ростелекомом» и включено в реестр отечественного программного обеспечения в 2020 году. Цифровой сервис не привязан к конкретным моделям оборудования и легко масштабируется в зависимости от потребностей заказчика. Решение уже используется органами государственной власти, бюджетными предприятиями, федеральными корпорациями, а также компаниями малого и среднего бизнеса.Для работы с «Сервисом печати» не требуется установка дополнительного ПО, а для управления его инфраструктурой достаточно одного человека. Формировать очереди печати, копировать и сканировать документы можно с компьютера или с помощью одноименного мобильного приложения «Ростелекома», которое доступно на базе iOS и Android. Узнать подробнее о «Сервисе печати» можно на сайте.