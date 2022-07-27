Общество 27.07.2022 в 14:47

В Улан-Удэ появится велодорожка в микрорайоне Сокол

Ее протяженность составит 400 метров
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ появится велодорожка в микрорайоне Сокол
Новая велодорожка появится во дворе в микрорайоне Сокол, 5, 7 по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке». Как сообщили в мэрии города, здесь подрядчик строит двор типа «Максимал», который будет разделён на несколько игровых зон: для детей от 3 до 7 лет и от 7 до 14 лет. Для взрослых предусмотрены спортивные площадки и зона тихого отдыха. Это позволит создать пространство, чтобы всем провести свободное время с пользой.


Строители уже уложили бетонное основание для спортивной площадки, установили малые архитектурные формы, приступили к строительству тротуарной дорожки.

– Все работы по проекту у нас на строгом контроле, еженедельно проводим выездные комиссии. Всего в Советском районе по этому проекту благоустраиваются три двора: по ул. Профсоюзная, Кабанская и в мкрн Сокол. Все выявленные замечания подрядчик принимает в работу и исправляет, – сообщил руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев во время рабочего выезда.


Новые игровые комплексы установлены и во дворе по ул. Кабанская, 16 типа «Медиум» на Левом берегу. Здесь кроме спортивной зоны и зоны тихого отдыха подрядчик построит многофункциональный арт-объект.

– Инсталляция «Улан-Удэ» будет изготовлена из металлического каркаса с деревянным обрамлением. Во дворе до начала работ проведен капремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения, чтобы элементы благоустройства не нарушались в случае порыва или выхода сетей из строя, – отметил представитель ООО «Спецтрейд» Алексей Бадмаев.


Всего в этом году по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке» в столице Бурятии благоустраиваются 13 дворовых территорий. По пять в Железнодорожном и Октябрьском районах и три двора в Советском. Сдать благоустроенные дворы планируется до 1 октября.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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благоустройство

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