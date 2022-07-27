В Улан-Удэ скейт-площадку в парке им. Орешкова закрыли на ремонт

На скейт-площадке в парке им. Орешкова неизвестные выбили покрытие, теперь кататься на ней травмоопасно. Дирекция по паркам культуры и отдыха приняла решение закрыть скейт-площадку на внеплановый ремонт.- Просим воздержаться от посещения скейт-площадки. В течение месяца будет произведена замена покрытия, а также проведена ревизия всего оборудования площадки, - сообщила сотрудник Дирекции по паркам Екатерина Суранова.Скейт-площадку в парке им. С.Н. Орешкова открыли в 2016 году. Это одна из первых площадок такого формата в городе.- Основная причина поломки покрытия - это его износ и вандализм посетителей, так как объекты парков находятся в свободном доступе для всех посетителей парков. На территории Площадки установлены таблички с правилами эксплуатации оборудования, но это, к сожалению, не всегда помогает. Для ремонта данной площадки будет приобретена специальная ламинированная фанера, которая предназначена для скейт- площадок. Освещение в парке установлено в рамках реконструкции по проекту. Просим посетителей парков относиться бережно к имуществу и оборудованию открытых территорий, - прокомментировали в пресс-службе администрации города.