Tele2 и 2ГИС подготовили подборку туристических маршрутов для жителей Бурятии

«Жители Бурятии все чаще путешествуют по родному краю, и мы, поддерживая стиль жизни своих клиентов, совместно с партнерами предлагаем интересные и полезные решения. Для того, чтобы путешествие было комфортным, мы развиваем нашу сеть на всей территории республики, уделяя в том числе внимание и туристическим местам. Абоненты Tele2 могут оценить качество нашего скоростного интернета»

«Летний сезон в самом разгаре, поэтому мы хотим помочь жителям сделать отдых разнообразнее и интереснее. Смотрите подборки в приложении и находите для себя новые локации, где можно провести выходные. Стройте точные маршруты и открывайте Бурятию с 2ГИС»

Улан-Удэ – Tele2, российский оператор мобильной связи, совместно с геосервисом 2ГИС предлагают жителям Бурятии воспользоваться подборкой предложений для отдыха. В ней собраны популярные и малоизвестные туристические направления.Меркитская крепость и Иволгинское городище, термальные источники Гоуджекита, водные прогулки на сапах или велосипедные экскурсии в окрестностях Улан-Удэ – далеко не полный перечень представленных маршрутов. Выбирая место отдыха, нужно зайти на сайт или в приложение 2ГИС, открыть рубрику «Интересное» и можно отправляться за красивыми фотографиями или в нестандартные выходные по Бурятии. Здесь же можно ознакомиться с полезными рекомендациями и даже определиться с локациями для будущих фотосессий. Доступ к ресурсу бесплатный для всех.В путешествии клиенты Tele2 будут на связи. Отдыхая на курорте Гоуджекит или посещая так называемую «Стоянку Чингисхана» и его «сад камней» в Тапхаре, туристы смогут не только загадать желание, но и поделиться красивыми фотографиями и видео онлайн. По внутренним данным, Tele2 единственный оператор, который запустил 4G-сеть в этих местах.Также отправляясь в дорогу, можно воспользоваться выгодными предложениями от Tele2 в программе лояльности «Больше». Оператор предлагает специальные офферы от сети ресторанов «Додо Пицца» и скидку при покупке топлива на Яндекс.Заправках. Активировать бонус можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Tele2.