Общество 27.07.2022 в 16:08

В Улан-Удэ открылся первый читальный зал под открытым небом

Литературная площадка поможет отвлечься от интернета и гаджетов
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ открылся первый читальный зал под открытым небом
На площади Советов в Улан-Удэ открылся летний читальный зал, организованный центральной городской библиотекой им. И.К. Калашникова.

«Это уникальная литературная площадка, которая поможет отвлечься от городской суеты, отдохнуть от интернета и гаджетов, прочитать интересные книги или ознакомиться со свежей прессой», - сообщили в мэрии города.


Также улан-удэнцы могут принять участие в буккроссинге, основанном на принципе «Прочитал – передай другому», а также с помощью QR-кода зарегистрироваться на сайте библиотеки и оформить заказ на получение книг в городских библиотеках.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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