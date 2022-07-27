В Улан-Удэ открылся первый читальный зал под открытым небом

«Это уникальная литературная площадка, которая поможет отвлечься от городской суеты, отдохнуть от интернета и гаджетов, прочитать интересные книги или ознакомиться со свежей прессой», - сообщили в мэрии города.





На площади Советов в Улан-Удэ открылся летний читальный зал, организованный центральной городской библиотекой им. И.К. Калашникова.Также улан-удэнцы могут принять участие в буккроссинге, основанном на принципе «Прочитал – передай другому», а также с помощью QR-кода зарегистрироваться на сайте библиотеки и оформить заказ на получение книг в городских библиотеках.Фото: мэрия Улан-Удэ