«Ростелеком-Солар» запустил первый российский облачный сервис контроля уязвимостей

«Использование сервиса контроля уязвимостей из облака позволит озаботится вопросами информационной безопасности не только крупным организациям, но и среднему бизнесу, который сегодня становится легкой мишенью для многочисленных кибератак. Экспертиза ведущих специалистов «Ростелеком-Солар» поможет таким компаниям качественно исследовать и повысить уровень своей защищенности, а высокая скорость подключения сервиса даст возможность оперативно отвечать на текущие кибервызовы» - отметил Максим Бронзинский, руководитель направления Vulnerability Management компании «Ростелеком-Солар».

«RedCheck в руках квалифицированных специалистов способен не только решать задачи класса Vulnerability Management, но и обеспечивать полный цикл управления безопасностью IT-инфраструктуры предприятия. Мы считаем своей миссией максимальное снижение рисков реализации угроз безопасности, поэтому с удовольствием поддерживаем проекты типа Security as a Service. Совместно с «Ростелеком-Солар», мы создали первую отечественную облачную платформу контроля уязвимостей, которая позволит большему числу компаний минимизировать угрозы для бизнеса» - говорит Сергей Уздемир, заместитель генерального директора по ИТ компании «АЛТЭКС-СОФТ».

Компания «Ростелеком-Солар» запустила первый российский сервис контроля уязвимостей (Vulnerability Management) в рамках экосистемы Solar MSS. Решение предоставляется из Национальной облачной платформы «Ростелекома». Помимо инструментального сканирования инфраструктуры, в составе сервиса заказчики получают полноценную экспертную поддержку от «Ростелеком-Солар» в части приоритизации и устранения найденных недостатков – с учетом текущего ландшафта киберугроз. В качестве сканера используется сертифицированное решение RedCheck отечественного вендора «АЛТЭКС-СОФТ».Подключение заказчиков к сервису Vulnerability Management возможно в течение 1 дня, а экспертные результаты доступны в большинстве случаев уже через 3 дня. Решение ориентировано прежде всего на массовый сегмент среднего и крупного бизнеса из сфер ритейла, сельского хозяйства, промышленности, ТЭК, финансов, медицины и др. отраслей. Однако в ближайших планах «Ростелеком-Солар» – расширение технологического портфеля под задачи сканирования из облака крупного Enterprise-сегмента и госструктур.Управление уязвимостями – это фундамент информационной безопасности. При этом только крупные компании могут позволить себе приобретение дорогостоящего сканера и найм в штат экспертов по Vulnerability Management, без которых невозможно грамотно интерпретировать результаты сканирования, а главное – реализовать компенсирующие меры. Для организаций с ограниченным бюджетом на информационную безопасность такой подход недоступен, и единственным приемлемым решением является сервис сканирования, включающий не только поставляемую из облака технологию, но и экспертизу сервис-провайдера. Однако с уходом из России ряда западных вендоров и на фоне беспрецедентного роста массовых кибератак многие из таких компаний оказались под ударом. Запуск импортозамещенного сервиса Vulnerability Management от «Ростелеком-Солар» стал ответом на острую потребность рынка.Сервис Vulnerability Management включает инвентаризацию инфраструктуры заказчика, непосредственно сканирование и экспертную обработку результатов. Сканирование выявляет внешние уязвимости систем, которые и эксплуатируются в подавляющем большинстве массовых атак. Данные инструментального сканирования обрабатываются аналитиками «Ростелеком-Солар», которые приоритизируют найденные уязвимости (в т.ч. с учетом знаний о текущих угрозах), а также подготавливают план и конкретные рекомендации по их устранению. На выходе заказчик получает три типа отчетов: для бизнеса (с описанием потенциальных рисков для компании), экспертный (для ИБ-службы) и технический (для ИТ-подразделения).