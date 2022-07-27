Общество 27.07.2022 в 16:46

В Бурятии подняли дорогу под железнодорожным мостом в Байкальском прибое

Теперь подтопление не помешает проезду легковых машин
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии подняли дорогу под железнодорожным мостом в Байкальском прибое
В Бурятии для решения проблемы транспортной доступности поселка Байкальский прибой на подмостовом проезде организованы две разноуровневые полосы движения. Одна из полос предназначена для легкового автотранспорта. Она отсыпана щебнем выше сезонного уровня подтопления. Вторая полоса, с повышенными габаритами, предназначена для движения грузовых автомобилей и габаритной спецтехники.

«Проведенные работы позволят не ограничивать движение автотранспорта в этом месте в случае сезонного подтопления. Все запланированные работы по обустройству проезда завершены, они проведены без привлечения сторонних подрядчиков совместными усилиями местной администрации, Минтранса Бурятии и ОАО «РЖД», сообщили в республиканском Минтрансе

Напомним, железнодорожный переезд в поселке Байкальский прибой был официально закрыт еще в 1997 году, чтобы исключить риски ДТП с участием автомобилей и поездов на интенсивном участке Транссиба. Альтернативой стал технологический проезд под железнодорожным мостом, проложенный по соседству и обеспечивающий безопасный путь к поселку. Однако в последние годы из-за разлива реки Толбазиха проезд под мостом часто был затруднен.

Фото: скриншот видео Минтранса Бурятии
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