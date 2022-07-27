Общество 27.07.2022 в 16:55

В Бичурском районе Бурятии назревает скандал из-за постоянных отключений электричества

Энергетики оправдываются, как могут, а сельчане уверены, что "плохому танцору всегда что-то мешает"
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Текст: Нина Павлова
В Бичурском районе Бурятии назревает скандал из-за постоянных отключений электричества
"Номер один"
В Бичурском районе Бурятии назревает скандал - сельчане никак не могут достучаться до энергетиков. В домах местных жителей постоянно отключают электричество, и восстанавливать его никто не спешит. О том, как выживают в таких условиях люди, они рассказали в популярном бурятском паблике и попросили помочь в сложившейся ситуации самого главу Бурятии. Приведем основные выдержки из сообщения разъяренных сельчан.

«Хочу обратиться к Алексею Самбуевичу, Роспотребнадзору и другим органам которые могут нам помочь. У нас в п. Потанино Бичурского района постоянные проблемы с электроэнергией! 

Падает ли снег, идет ли дождь, дует ветер, или просто очень жарко - у нас все это влияет на то, что у нас авария на линии и никто не торопится это налаживать, аргументируя это тем, что нет рабочих. В общем доводы приводят разные, как говорится, ищут отговорки... 

Мы тоже люди здесь живем, у нас есть дети, старики и мы не можем постоянно сидеть без света, я уже не говорю про технику и холодильники. На все наши вопросы и претензии, когда звонишь диспетчеру, которому не дозвониться, ответ прост: жалуйтесь, куда хотите»

- написал аноним.
Тем временем, в местном паблике Бичура-инфо.24/7 появилось сообщение от энергетиков, которые пытаются объяснить сельчанам, что не в силах держать подачу электроэнергии стабильно.

В своем сообщении энергетики рассказывают, что 9 головных подстанций района обслуживают всего пять человек. В районе не хватает электромонтеров - "молодежь не идет к нам работать из-за большой ответственности", - говорят энергетики. Также в перебоях подачи электроэнергии винят и погодные условия. Так, на восстановление после грозы нужно минимум 1,5 часа.

"Нынешние погодные условия дают о себе знать, гроза не выбирает, где новое оборудование, где старое, разбивает и новые опоры и старые, бьёт по подстанциям.

На восстановление уходит не мало времени, мы не можем разорваться на несколько бригад, чтобы ехать сразу во все населенные пункты..."

, - говорят энергетики.


Отмечается, что 24 года назад штат Бичурского РЭС был более ста человек. Сегодня штат составляет 54 человека. 

«Бичурский РЭС сегодня работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Приносим извинения за предоставленные неудобства. Уважаемые земляки, мы делаем всё, что в наших силах, спасибо за понимание!»

Любопытно, отнесутся ли с пониманием к энергетикам местные жители. Ведь тарифы на электроэнергию в регионе очень высокие, и продолжают расти. Последнее увеличение, напомним, произошло 1 июля 2022 года. А качество услуг при этом почему-то хромает.
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