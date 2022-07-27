В Бичурском районе Бурятии назревает скандал из-за постоянных отключений электричества

«Хочу обратиться к Алексею Самбуевичу, Роспотребнадзору и другим органам которые могут нам помочь. У нас в п. Потанино Бичурского района постоянные проблемы с электроэнергией! Падает ли снег, идет ли дождь, дует ветер, или просто очень жарко - у нас все это влияет на то, что у нас авария на линии и никто не торопится это налаживать, аргументируя это тем, что нет рабочих. В общем доводы приводят разные, как говорится, ищут отговорки... Мы тоже люди здесь живем, у нас есть дети, старики и мы не можем постоянно сидеть без света, я уже не говорю про технику и холодильники. На все наши вопросы и претензии, когда звонишь диспетчеру, которому не дозвониться, ответ прост: жалуйтесь, куда хотите» - написал аноним.

"Нынешние погодные условия дают о себе знать, гроза не выбирает, где новое оборудование, где старое, разбивает и новые опоры и старые, бьёт по подстанциям.



На восстановление уходит не мало времени, мы не можем разорваться на несколько бригад, чтобы ехать сразу во все населенные пункты..." , - говорят энергетики.

В Бичурском районе Бурятии назревает скандал - сельчане никак не могут достучаться до энергетиков. В домах местных жителей постоянно отключают электричество, и восстанавливать его никто не спешит. О том, как выживают в таких условиях люди, они рассказали в популярном бурятском паблике и попросили помочь в сложившейся ситуации самого главу Бурятии. Приведем основные выдержки из сообщения разъяренных сельчан.Тем временем, в местном паблике Бичура-инфо.24/7 появилось сообщение от энергетиков, которые пытаются объяснить сельчанам, что не в силах держать подачу электроэнергии стабильно.В своем сообщении энергетики рассказывают, что 9 головных подстанций района обслуживают всего пять человек. В районе не хватает электромонтеров - "молодежь не идет к нам работать из-за большой ответственности", - говорят энергетики. Также в перебоях подачи электроэнергии винят и погодные условия. Так, на восстановление после грозы нужно минимум 1,5 часа.

Отмечается, что 24 года назад штат Бичурского РЭС был более ста человек. Сегодня штат составляет 54 человека.

«Бичурский РЭС сегодня работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Приносим извинения за предоставленные неудобства. Уважаемые земляки, мы делаем всё, что в наших силах, спасибо за понимание!»