В Бичурском районе Бурятии назревает скандал из-за постоянных отключений электричества
Тем временем, в местном паблике Бичура-инфо.24/7 появилось сообщение от энергетиков, которые пытаются объяснить сельчанам, что не в силах держать подачу электроэнергии стабильно.
«Хочу обратиться к Алексею Самбуевичу, Роспотребнадзору и другим органам которые могут нам помочь. У нас в п. Потанино Бичурского района постоянные проблемы с электроэнергией!
Падает ли снег, идет ли дождь, дует ветер, или просто очень жарко - у нас все это влияет на то, что у нас авария на линии и никто не торопится это налаживать, аргументируя это тем, что нет рабочих. В общем доводы приводят разные, как говорится, ищут отговорки...
Мы тоже люди здесь живем, у нас есть дети, старики и мы не можем постоянно сидеть без света, я уже не говорю про технику и холодильники. На все наши вопросы и претензии, когда звонишь диспетчеру, которому не дозвониться, ответ прост: жалуйтесь, куда хотите»- написал аноним.
В своем сообщении энергетики рассказывают, что 9 головных подстанций района обслуживают всего пять человек. В районе не хватает электромонтеров - "молодежь не идет к нам работать из-за большой ответственности", - говорят энергетики. Также в перебоях подачи электроэнергии винят и погодные условия. Так, на восстановление после грозы нужно минимум 1,5 часа.
"Нынешние погодные условия дают о себе знать, гроза не выбирает, где новое оборудование, где старое, разбивает и новые опоры и старые, бьёт по подстанциям.
На восстановление уходит не мало времени, мы не можем разорваться на несколько бригад, чтобы ехать сразу во все населенные пункты..."
, - говорят энергетики.
Отмечается, что 24 года назад штат Бичурского РЭС был более ста человек. Сегодня штат составляет 54 человека.
Любопытно, отнесутся ли с пониманием к энергетикам местные жители. Ведь тарифы на электроэнергию в регионе очень высокие, и продолжают расти. Последнее увеличение, напомним, произошло 1 июля 2022 года. А качество услуг при этом почему-то хромает.
«Бичурский РЭС сегодня работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Приносим извинения за предоставленные неудобства. Уважаемые земляки, мы делаем всё, что в наших силах, спасибо за понимание!»