В Улан-Удэ распродают сваи со стройплощадки «Леруа Мерлен»

На прошлой неделе в Улан-Удэ на сайте «Авито» выложили сообщение о том, что кто-то в городе продает сваи. Судя по фото, новехонькие стройматериалы реализуются именно с того места, где должны построить долгожданный торговый центр «Леруа Мерлен» (на улице Борсоева).Объявление о продаже 125 новых свай, изготовленных в феврале 2022 года размером шести-девять метров, выложили на «Авито». Стоимость свай - от 8,5 тыс. рублей за штуку. Реализация проходит через ООО «Холдинговая компания Новолекс». Поскольку сваи являются неотъемлемой частью фундаментов, их распродажа нередко говорит о сворачивании проекта, что называется, «на корню». Ведь речь идет о стержнях, на которых должен вырасти фундамент будущего торгового центра. Объявление повлекло за собой слухи о том, что крупная сеть гипермаркетов строительной техники и товаров для дома и ремонта «Леруа Мерлен» решила отказаться от планов строительства в Улан-Удэ.Напомним, сеть много лет предпринимала попытки построить супермаркет в Улан-Удэ. Несмотря на мощь французов, подкрепляемую поддержкой со стороны заместителя председателя правительства РФ и полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, сеть, приобретя земельный участок на улице Борсоева, много лет не могла приступить к строительству. Поскольку не сразу получила все разрешительные документы на землю. И ООО «Холдинговая компания «Новолекс» в судах доказывала свою правоту, отбиваясь от юристов и местных жителей, выступающих против строительства гипермаркета.В СМИ сообщалось, что палки в колеса сети могут вставлять бурятские конкуренты, не заинтересованные в приходе французской сети в Улан-Удэ. Ведь, судя по аналогичному супермаркету строительных материалов в Иркутске, «Леруа Мерлен» предлагала более низкие цены и обширный ассортимент, чем существующие магазины строительных материалов в Улан-Удэ.Тем не менее в начале 2021 года французы смогли доказать в судах свои права на землю и активно начали строительство, вбив часть свай на строительной площадке. Однако с началом в феврале известных событий темпы строительства нового объекта резко затормозились, а затем появились слухи об уходе сети из России вслед за «ИКЕА» и другими западными сетями. Однако в марте сеть опубликовала официальное заявление, что компания «Леруа Мерлен» продолжит работать в России. И пока «не планирует сворачивать свой бизнес, выполняя свои обязательства перед сотрудниками и клиентами». Аналитики отметили, что доля нашей страны в мировом обороте этой международной компании составляет около 18% и уход приведет к колоссальным потерям для нее.Однако планы по развитию сети в России могут быть скорректированы.- Рынок строительных материалов в России в ближайшие годы будет находиться под давлением в связи с предстоящим падением темпов ввода жилья, а также с тем, что в случае углубления санкционного давления на Россию могут сократиться расходы на инфраструктурные проекты, что вызовет снижение спроса на ту же отделку, - полагает улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. - Но это не главное. На первый план для иностранных инвесторов выходит постепенное «закукливание» западных экономик и сворачивание процесса глобализации. Да и бизнесу из «недружественных» стран станет неуютно работать у нас. Поэтому это вопрос времени, когда тот или иной западный инвестор примет решение уйти из России. Это будет зависеть от геополитических раскладов.Тем не менее это вовсе не говорит о том, что «Леруа Мерлен» обязательно свернет еще незавершенный проект в Улан-Удэ. Так, на сайтах центров занятости в Улан-Удэ до сих пор висят довольно «свежие» объявления о том, что ООО «Холдинговая компания Новолекс» «в связи с открытием строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» набирает сотрудников в новый магазин города Улан-Удэ и приглашает присоединиться к команде».Компания в основном набирает продавцов и менеджеров, предлагая «работу в международной компании, белую заработную плату (20-40 тыс. рублей. – Прим. ред.), социальный пакет (ДМС, льготное питание), стажировку в Иркутске и возможности горизонтального и вертикального карьерного роста.В ООО «Холдинговая компания «Новолекс» корреспонденту «Номер один» сообщили, что пока планы остаются прежними — к концу 2022 года намечена сдача объекта в эксплуатацию. Что касается продажи свай, то речь идет, скорее, об избавлении от излишка стройматериалов. В то же время в строительной компании отметили, что «многое зависит от финансирования проекта заказчиком строительства».Будем надеяться, что «Новолекс» завершит строительство гипермаркета невзирая на все сложности, а в регионе наконец-то появится возможность приобретения качественных строительных и отделочных материалов. И не по тем завышенным ценам, что предлагаются сегодня у нас в республике.Фото: скриншот