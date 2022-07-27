Общество 27.07.2022 в 18:54

В Улан-Удэ жители аварийного дома боятся обрушения потолков

На фото квартир видно, как на потолке зияет огромная сквозная дыра
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ жители аварийного дома боятся обрушения потолков
В паблике Аноним 03 Ulan-Ude автор  поста опубликовал фото потолка в одной из квартир дома № 36 по улице Буйко. В аннотации к снимку  кратко отметил: «Люди, живущие по адресу ул. Буйко 36, боятся, что в один день на них рухнет потолок». 

Однако в комментариях к посту, пользователи жалеть владельцев аварийных квартир не стали. 

- Если бы боялись - то отремонтировали бы. А так люди, живущие по адресу Буйко, 36 - нытики и лентяи.

- Я тоже всегда думаю, почему бы и ремонт не сделать. Проводка искрит, дом сгорит, сами потом где жить будут? От государства по 10000 и всё, - пишут комментаторы. 


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