Общество 28.07.2022 в 09:13

Прокуратура Бурятии подтвердила нарушения при капремонте школы в поселке Усть-Баргузин

Глава Баргузинского района получил два представления
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Текст: Нина Павлова
Прокуратура Бурятии подтвердила нарушения при капремонте школы в поселке Усть-Баргузин
Пресс-служба ОНФ в Бурятии
Прокуратура после проверки внесла два представления главе Баргузинского района по факту нарушений при производстве капитального ремонта здания общеобразовательной школы им. К.М.Шелковникова в поселке Усть-Баргузин, сообщает пресс-служба ОНФ Бурятии. Ранее о недостатках работы подрядчика надзорному органу сообщили эксперты Народного фронта, которые взяли вопрос в работу после обращения местных жителей.  
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В рамках программы «Модернизация школ РФ» нацпроекта «Образование» в марте 2022 года между Усть-Баргузинской школой и подрядной компанией «Торговый дом Байкальские ЖБИ» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания Усть-Баргузинской школы.

Ремонт начался в апреле текущего года и должен завершиться 30 августа. Сумма контракта составила около 90 млн рублей, в том числе на договоры стройконтроля предусмотрено около 1,2 млн рублей. Согласно госконтракту, на эту сумму подрядчик должен выполнить ремонт кровли, электрики, оборудовать водосточную систему, отремонтировать полы в коридоре, тамбуре, раздевалках и лестничных клетках, обустроить бетонные полы в столовой, кухне и цехах, полностью отремонтировать помещения уборных с установкой сантехнического оборудования, в том числе полностью отремонтировать сантехнику во всем здании с монтажом системы водоснабжения и канализации по классам, провести отделочные работы фасада, внутренних стен и потолка школы, обустроить душевые в спортзале, организовать благоустройство и озеленение территории и другие виды работ.

Однако местные жители после общественного осмотра усомнились в качестве производимых работ и обратились в Народный фронт по ряду строительных нарушений.



Эксперты президентского Движения со своей стороны также провели проверку, выявили факты недостатков работы подрядчика и направили по данному вопросу запрос в прокуратуру республики с просьбой разобраться.

Прокурорская проверка установила, что заказчик не осуществлял контроль за выполнением работ. Локально-сметный расчет предусматривает установку новых половых реек и новых стропил. Однако в нарушение данных требований подрядчиком используются старые половые рейки, которые монтируются под видом новых, используются старые стропила, со стен осыпается штукатурка, на стенах внутри школы имеются трещины, заказчик не ведет претензионную работу.





Кроме того, в реестре контрактов не размещен график работ по капитальному ремонту здания школы. По графику окончание работ по ремонту кровли было запланировано на 31 мая текущего года. Борцовский зал капитально отремонтировать должны были до 30 апреля 2022 года. В нарушение указанных норм и графика работ капитальный ремонт не окончен и работы не приняты.

В нарушение требований законодательства об охране окружающей среды на территории школы имеются локальные очаги захламления бытовым и строительным мусором.



По данному факту прокуратурой района внесено представление начальнику управления образования администрации Баргузинского района.

«Для устранения нарушений главе Баргузинского района внесено два представления, вынесенные прокурором района. Директору Усть-Баргузинской школы объявлено предостережение о недопущении нарушений закона. Так как работы по контракту в настоящее время не закончены, проверить соответствие объема строительных материалов, заложенных в локально-сметный расчет, прокуратуре не представляется возможным. Со своей стороны, отметим, что на проведение капитальных ремонтов образовательных учреждений сейчас выделяются крупные суммы, которые требуют ответственного подхода. Усть-Баргузинская школа стала примером тех случаев, когда своевременный строительный контроль мог бы предотвратить некачественное исполнение контракта. Однако по факту заказчики работ и подрядчик отнеслись небрежно к производимым работам и допустили нарушения, которые неминуемо скажутся негативным образом на дальнейшей эксплуатации здания школы»

- прокомментировал член регионального штаба Народного фронта в Бурятии Александр Гусев.

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