Общество 28.07.2022 в 09:27

В Бурятии рядом с Байкалом построили тепличный комплекс для восстановления леса

В нем выращивают 250 тысяч сеянцев сосны с закрытой корневой системой
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии рядом с Байкалом построили тепличный комплекс для восстановления леса
Пресс-служба РАЛХ
В селе Гремячинск Прибайкальского района сотрудники Кикинского лесхоза возвели сразу 5 теплиц для выращивания молодого леса, одну из которых сразу ввели в эксплуатацию. В теплице – свой климат. Ежедневно специалисты контролируют и регулируют температуру и влажность воздуха, рыхлят, пропалывают и удобряют землю для того, чтобы восстановить как можно больше погибших лесов на Байкале. Об этом сообщает пресс-служба РАЛХ.



«Здесь мы выращиваем 250 тысяч сеянцев сосны с закрытой корневой системой. Как только сеянцы подрастут, мы сможем высадить их в центральной экологической зоне Байкала. Такого количества хватит, чтобы восстановить 125 га погибшего леса»

- рассказала Лариса Зайцева, главный лесничий Кикинского лесничества.
   
Сеянцы с закрытой корневой системой обеспечивают лучшую приживаемость, нежели выращенные в открытом грунте, а специальные тепличные условия позволяют быстрее и качественнее вырастить будущий лес.
   


Всего в питомниках Прибайкальского района выращивают около 5 млн будущих деревьев ежегодно. Уже следующей весной лесоводы посеют весь тепличный комплекс – это ещё более 1 млн сеянцев сосны. Таким образом, специалисты увеличат площади восстановленного леса, что является главной задачей федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».
Теги
теплица лес восстановление

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